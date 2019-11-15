Экономика

Мойка78Мойка78Россияне предпочитают инвестировать деньги

Исследователи выяснили, что россияне все больше предпочитают инвестировать средства, а не хранить их в депозитах. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование «Сбербанка». По их данным, снижение интереса россиян к банковским вкладам связано с падением ставок по депозитам.
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Низкие ставки по вкладам вынудили россиян заняться инвестированием

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Россияне придумали, как сохранить и приумножить деньги

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В долг надолго: во что инвестируют страховые компании?

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В России нашли выгодный способ хранить деньги

URA.Ru03:25

Инвестиции до 100 тыс. руб.

ИА Клерк.Рувчера в 22:59
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Коммерсантъ 00:49
Общество

Фигуранты «дела ФИАН» уехали из России в Израиль

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Происшествия

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РБК 01:59
Происшествия

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РБК 03:47
Экономика

Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
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Политика

Президент Литвы помиловал осужденных за шпионаж россиян

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Российская газета 02:58
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу

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Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Происшествия

Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России в мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.
Ведомости 03:51
Музыка

Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна вчера в 16:27
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
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РБК 02:03
Авто

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Как пояснил ведущий, все модели LADA теперь проверяются «по-новому»: изменились логистика тестов и алгоритмы финальных испытаний на качество.
Тарантас Ньюс вчера в 02:28
Футбол

Роналду оформил хет-трик за сборную

Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
ГЛАС.RU вчера в 20:02
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Сибирский боец ММА получил четыре года колонии за избиение прохожего

Марк Белых получил четыре года колонии строго режима, а его сообщница – два года исправительной колонии общего режима.
VSE42.RU 02:49
Экономика

СМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения

Венесуэла экспортирует нефть, отключая средства слежения, установленные на танкерах.
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Происшествия

В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер

Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
Известия 00:10
Армия и оружие

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Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова, которое входит в «Высокоточные комплексы» Ростеха, поставит министерству обороны до конца 2021 года 168 боевых машин пехоты БМП-3.
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Общество

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru 01:01
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Xiaomi готовит улучшенный Redmi Note 8 Pro

Кто-то предполагает, что Xiaomi выпустит улучшенную версию Redmi Note 8 Pro.
Ferra вчера в 12:25
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Армия и оружие

Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

Политика Сегодня вчера в 04:43
Общество

На Общем собрании РАН изберут более 70 академиков

Участникам Общего собрания Российской академии наук (РАН) предстоит избрать новых академиков и членов-корреспондентов - в списках кандидатов перечислены имена 71 и 158 человек соответственно.
ТАСС Наука 13 ноября в 16:14
Происшествия

В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
РИА Новости 03:41
Транспорт

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.
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Политика

Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше

"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Газета.Ru 13 ноября в 12:05
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