Экономика
Мойка78Россияне предпочитают инвестировать деньги
Исследователи выяснили, что россияне все больше предпочитают инвестировать средства, а не хранить их в депозитах. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование «Сбербанка». По их данным, снижение интереса россиян к банковским вкладам связано с падением ставок по депозитам.
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Еврооблигации: как в них инвестировать и сколько можно заработать?
Аргументы и Факты11 ноября в 16:15
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 03:03, Вашингтон
Происшествия
В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки
Отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержали по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
Культура
«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий
По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Политика
Путин объяснил смысл закона об оскорблении российской власти
Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти нужен для того, чтобы государство могло защитить себя от "поругания национальных символов", а не от критики граждан.
Политика
МИД Украины допускает выход Киева из минских договоренностей
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность "выхода из минских договоренностей".
Шоу-бизнес
Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Борющаяся с тяжелым заболеванием головного мозга популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку.
Армия и оружие
Асад обвинил США в попытках помешать переговорам Дамаска с курдами
Военная операция Турции на северо-востоке Сирии способствовала прогрессу в переговорах между Дамаском и курдами, однако этому пытаются помешать США, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Общество
Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей
В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысячи рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
Политика
Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж в пользу РФ.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Футбол
Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета
Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Происшествия
Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения
Космос
SpaceX протестировала систему эвакуации корабля Crew Dragon
Компания SpaceX успешно провела полноценные наземные огневые испытания системы эвакуации корабля Crew Dragon.
Происшествия
В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП
Политика
Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским
Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Политика
В Конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа
В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл Линтону Васселлу техническим нокаутом
Сергею Харитонову, бойцу MMA из России, не удалось одолеть уроженца Великобритании Линтона Васселла в ходе турнира Bellator 234.
Авто
Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор
Напомним, мировая премьера компактного седана Nissan нового поколения для рынка США состоялась еще весной, там модель известна под именем Versa.
Происшествия
Россия заявила права на Бориса Мазо
Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн.
Общество
Эксперты дали рекомендации по восполнению нехватки солнечного света
Имитирующие солнечный свет лампы способны компенсировать недостаток солнца в осенне-зимний период, сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.
Транспорт
Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей
Проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает на 10 рублей, информацию подтвердила пресс-служба вице-губернатора Эдуарда Батанова.
Общество
Владелец «Рольфа» решил продать компанию
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.