Экономика
Мойка78Россияне предпочитают инвестировать деньги
Исследователи выяснили, что россияне все больше предпочитают инвестировать средства, а не хранить их в депозитах. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование «Сбербанка». По их данным, снижение интереса россиян к банковским вкладам связано с падением ставок по депозитам.
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Еврооблигации: как в них инвестировать и сколько можно заработать?
Аргументы и Факты11 ноября в 16:15
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
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