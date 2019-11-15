Экономика

Мойка78Мойка78Россияне предпочитают инвестировать деньги

Исследователи выяснили, что россияне все больше предпочитают инвестировать средства, а не хранить их в депозитах. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование «Сбербанка». По их данным, снижение интереса россиян к банковским вкладам связано с падением ставок по депозитам.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
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Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
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