Исследователи выяснили, что россияне все больше предпочитают инвестировать средства, а не хранить их в депозитах. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование «Сбербанка». По их данным, снижение интереса россиян к банковским вкладам связано с падением ставок по депозитам.

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Политика NRC: «JIT подбирается к окружению Путина» Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.

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