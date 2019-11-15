Экономика

Мойка78Мойка78Россияне предпочитают инвестировать деньги

Исследователи выяснили, что россияне все больше предпочитают инвестировать средства, а не хранить их в депозитах. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование «Сбербанка». По их данным, снижение интереса россиян к банковским вкладам связано с падением ставок по депозитам.
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В России нашли выгодный способ хранить деньги

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В долг надолго: во что инвестируют страховые компании?

Банки.рувчера в 23:34
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Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы

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Синоптики прогнозируют резкое потепление на Урале и в Сибири

Температура воздуха на Урале и в Сибири в предстоящие выходные повысится сразу на 20 градусов, об этом 15 ноября рассказал руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра РФ Юрий Варакин.
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Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
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Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
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Убитую Соколовым аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани

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Общество

Главным редактором «Новой газеты» стал Дмитрий Муратов

Главным редактором «Новой газеты» на ближайшие два года избран Дмитрий Муратов, говорится в сообщении издания.
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Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
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Футбол

Дюков: «Adidas выпустил новую форму сборной России без согласования»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о новой форме сборной России, подготовленной Adidas для Евро-2020.
Sport24.ru 06:47
Наука

Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике

«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
MedikForum.ru вчера в 13:36
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Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина

Газета.Ru 07:10
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
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В Нижегородской области из колонии сбежал осужденный за изнасилование

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Происшествия

Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Российская газета 06:05
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Фигурное катание

Алиев чисто откатал короткую программу на Гран-при России в Москве

Российский фигурист Дмитрий Алиев без падений представил короткую программу на пятом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве — Rostelecom Cup.
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Судьи видели, что Харитонов из-за травмы не может в полной мере продолжать бой и во втором раунде поединок был остановлен, а Линтон Васселл получил победу техническим нокаутом.
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Авто

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Представители компании Hyundai сообщили о том, что сборка пикапов Santa Cruz начнётся в 2021 году.
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Авто

Кроссовер Mazda CX-30 назвали самым безопасным автомобилем

Эксперты Euro NCAP назвали «впечатляющими» результаты краш-теста нового компактного кроссовера Mazda CX-30.
Motor 13 ноября в 08:11
Политика

NRC: «JIT подбирается к окружению Путина»

Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.
REGNUM 02:25
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Общество

Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

РИА Новости вчера в 11:31
Происшествия

В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
РБК 02:54
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 в пользу Patriot

Ранее президент заявлял, что готов рассмотреть предложения от Вашингтона Президент Турции исключил отказ Анкары от российских С-400 взамен на американские системы Patriot.
Деловое.ТВ 05:25
Общество

В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц

Власти Карелии инициировали проверку в городе Сегежа, где зафиксирована массовая гибель птиц, сообщает в пятницу пресс-служба правительства республики.
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Huawei P30 и Huawei P30 Pro стали обновляться до EMUI 10

Новая версия прошивки создана на базе Android 10, а сборка носит название EMUI 10.0.0.168.
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Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
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Общество

Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России

По данным Росстата, в первые шесть месяцев 2019 года средняя зарплата врачей в России составляла 79,2 тысячи рублей.
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Энергетика

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
RT на русском 05:16
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