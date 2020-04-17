Сегодня, 17 апреля 2020 года, стало известно, что россияне чаще занимают деньги у родственников и друзей, чем в кредитных организациях. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального агентства финансовых исследований, проведённого в марте этого года.

Россияне предпочитают занимать деньги у родственников и друзей

Общество Безработным России установили максимальные выплаты Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере. 1,9K

Политика Трамп объявил о расследовании причин пандемии коронавируса Вашингтон, 18 апреля 2020, 03:26 — REGNUM Соединенные Штаты выясняют происхождение коронавируса нового типа SARS-CoV-2 и изучают обстоятельства пандемии, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Общество Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 26 апреля Режим самоизоляции в Приангарье, ранее объявленный до 19 апреля, продлен до 26 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области. 23

Общество В Чехии выставили на продажу памятник Сталину Недавно в Праге сняли с пьедестала памятник советскому маршалу Коневу, что вызвало гневную реакцию российского МИДа.

Политика Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством Министерство иностранных дел Чехии направило в российское внешнеполитическое ведомство официальную ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге. 5

Общество Врач из Коммунарки спрогнозировал пик коронавируса в России Врач-реаниматолог больницы в Коммунарке Егор Ларин заявил, что Россия пока не подобралась к пику заболеваемости коронавирусом, однако больница к нему готова. 1

Общество Врач рассказал, способствует ли баня профилактике коронавируса Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал, способствует ли посещение бани профилактике новой коронавирусной инфекции.

Футбол Клубы АПЛ намерены доиграть сезон Представители клубов английской премьер-лиги на видеоконференции обсудили варианты завершения сезона.

Транспорт РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга. 16

Экономика Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так. 2K

Кино Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза» Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах. 1

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 829

Наука Кольцехвостые лемуры привлекают самок своим фруктовым ароматом Самцы кольцехвостых лемуров для привлечения самок источают приятный фруктовый аромат с помощью желез на своих запястьях, говорится в исследовании, опубликованном 16 апреля в журнале Current Biology. 3

Происшествия В Новосибирске зарегистрированы 12 новых пациентов с коронавирусом Четыре случая — контакты с уже выявленными пациентами, ещё семь человек за пределы области не выезжали, с пациентами с коронавирусом не контактировали. 35