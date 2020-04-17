Сегодня, 17 апреля 2020 года, стало известно, что россияне чаще занимают деньги у родственников и друзей, чем в кредитных организациях. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального агентства финансовых исследований, проведённого в марте этого года.

Россияне предпочитают занимать деньги у родственников и друзей

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