Экономика
СаминвесторРоссияне предпочитают занимать деньги у родственников и друзей
Сегодня, 17 апреля 2020 года, стало известно, что россияне чаще занимают деньги у родственников и друзей, чем в кредитных организациях. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального агентства финансовых исследований, проведённого в марте этого года.
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Политика
Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса
«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер.
Известия 09:22
Недвижимость
Россиянам разъяснили условия получения льготной ипотеки под 6,5%
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил облегчить выплату ипотеки, запустив льготную программу.
ТК Звезда 11:21
Общество
Мишустин призвал создавать новые резервы для борьбы с коронавирусом
Необходимо и дальше открывать новые больницы для пациентов с коронавирусом, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 13:25
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Общество
Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю
Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
Общество
В Липецкой области произошел сбой в системе выдачи пропусков
С 17 апреля в четырех городах Липецкой области — Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине — начал действовать пропускной режим, сообщается на сайте региональной администрации.
РБК 12:32
Общество
В Волгограде могут открыться парикмахерские и фотоателье
Волга-Медиа вчера в 14:15
Политика
Подразделения Черноморского флота из Крыма перебрасываются в Абхазию
Евразия Daily 05:44
Политика
Россия рассказала о готовности помочь Украине в Чернобыле
Ранее дождливая погода помогла остановить распространение огня на территории зоны отчуждения в Чернобыле, с которым спасатели боролись почти две недели с начала апреля.
Lenta.ru 09:24
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Политика
Помпео и Лавров провели телефонный разговор
«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили последующие шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности, принимая во внимание пандемию COVID-19», — говорится в её заявлении.
RT на русском 12:17
Общество
Средний возраст жертв коронавируса в Коммунарке составил около 68 лет
Средний возраст пациентов больницы в Коммунарке, скончавшихся после заражения коронавирусом нового типа, составил около 68 лет.
Газета.Ru 13:22
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Здоровье
Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе
По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews 12:49
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе
Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости 00:27
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
Республика Татарстан вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Умерла звезда фильма «Июльский дождь» Евгения Уралова
Советская и российская актриса Евгения Уралова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра имени Ермоловой.
РИА Новости 09:11
Футбол
Глава FIGC: те, кто предлагают отменить сезон в Серии А, не любят футбол или итальянцев
Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина высказался о возобновлении сезона в Серии А, который был приостановлен ранее из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 12:45
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Здоровье
В Петербурге 137 медработников доставили в больницу из-за коронавируса
Всего в учреждении проверяют на коронавирус 405 пациентов, из которых 137 – медики.
ФедералПресс 12:39
Экономика
Агентство Fitch понизило рейтинг Аргентины до неизбежного дефолта
Долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины понизило с уровня «СС» на «С» («неизбежный дефолт») международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, 17 апреля сообщается на сайте организации.
ИА Красная Весна 13:06
Общество
Губернатор вводит пропускной режим в Саратовской области
На территории Саратовской области с 20 апреля вводится пропускной режим.
АиФ Саратов 06:38
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Экономика
Правкомиссия одобрила четыре перечня системообразующих предприятий
Четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий одобрены правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на секретариат председателя комиссии, первого вице-премьера России Андрея Белоусова.
Газета.Ru 11:35
Общество
Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории
Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории.
Lenta.ru 12:22