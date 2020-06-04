Коронавирус
Lenta.ruРоссияне приготовились меньше тратить из-за кризиса
Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в совместном исследовании Boston Consulting Group и «Ромир», которое поступило в «Ленту.ру».
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Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Анна Семенович похвалилась результатами голодовки
Bimru.ru вчера в 10:47
Общество
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Кино
Ридли Скотт рассказал о новом приквеле «Чужого»
Британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще одну часть фантастической кинофраншизы "Чужой", сообщает LA Times.
Газета.Ru 07:20
Общество
Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили
РИА Оренбуржье 07:51
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Двое полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД, оправданы, третьему смягчили наказание — он проведет в колонии 4 вместо 6 лет.
Вести.Ru вчера в 02:32
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы 14:04
Технологии
Популярность устаревшей Windows 7 раскрыли аналитики
Устаревшая Windows 7, которая уже не получает обновлений безопасности, до сих пор остается второй по популярности среди операционных систем, установленных на компьютерах, пишет TechSpot со ссылкой на раскрытые данные исследования аналитической компании NetMarketShare.
Live24 09:10
Футбол
За форварда Бешикташа ЦСКА заплатит 4 миллиона евро
В текущем сезоне Ларин забил 9 голов в 33 матчах.
МонаВиста вчера в 13:33
Футбол
Forbes: Роналду стал первым футболистом-миллиардером
По данным Forbes, Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером.
Матч ТВ 18:04
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами
В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.
Коммерсантъ 17:54
Общество
ЦИК разрешила электронное голосование по Конституции в двух субъектах
Центризбирком России разрешил Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:33
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
В мае 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 6 427 смертей, годом ранее - 4 875.
Интерфакс вчера в 17:04
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК вчера в 04:56
Армия и оружие
Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
Министерство обороны Мексики сообщило об изъятии крупной партии наркотических средств, включая две тонны метамфетамина и 7,8 тонны марихуаны, в приграничном с США городе Тихуана, штат Нижняя Калифорния.
РИА Новости 17:54
Технологии
Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон
О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
Общество
Собянин исключил сокращение объемов социальных выплат в Москве
Сегодня ни на копейку не уменьшаются объемы.
РБК 13:14
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 16:53
Космос
В России изготовят 20 «Царь-двигателей» до 2027 года
Газета.Ru вчера в 04:30
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55
Происшествия
Эколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске
Национальная служба новостей 05:10
Армия и оружие
Украинские боевики нанесли удар по ДНР — ранена женщина
Боевики Вооружённых сил Украины обстреляли посёлок Таврическое.
ИА Новороссия 13:27
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой выходить из дома по ночам до 2029 года
Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к террористам ИГ (организация запрещена в России).
Известия 12:29