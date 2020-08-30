В Ливане из-за взрыва в Бейруте может начаться голод

Более 50% ливанцев могут начать испытывать нехватку продуктов к концу 2020 года из-за последствий взрыва в порту Бейрута и других социально-экономических проблем в стране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии.