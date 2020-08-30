Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей
Зарина Догузова сообщила, что по предварительным данным, россияне приобрели внутренних туров на сумму 1,4 млрд рублей. Глава Ростуризма отметила, что программа кэшбэка дает свои положительные результаты.В источнике
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Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей
Россияне в рамках программы кешбэка, по предварительным данным, приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Ростуризм оценивает результаты программы как позитивные, сообщила в субботу журналистам глава агентства Зарина Догузова.
ТАСС29 августа в 10:02
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Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей
Комсомольская правда29 августа в 10:17