Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Evo-rus.com
Evo-rus.com

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Зарина Догузова сообщила, что по предварительным данным, россияне приобрели внутренних туров на сумму 1,4 млрд рублей. Глава Ростуризма отметила, что программа кэшбэка дает свои положительные результаты.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

Россияне в рамках программы кешбэка, по предварительным данным, приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Ростуризм оценивает результаты программы как позитивные, сообщила в субботу журналистам глава агентства Зарина Догузова.
ТАСС29 августа в 10:02
Подробнее о событии
Газета.Ru

Ростуризм: россияне потратили около 1,4 млрд рублей на туры с кешбэком

Газета.Ru29 августа в 11:37
Известия

Ростуризм подвел итоги программы возврата кэшбэка на туры по России

Известия29 августа в 09:55
Комсомольская правда

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей

Комсомольская правда29 августа в 10:17
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Российская газета29 августа в 10:03
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

ТАСС29 августа в 10:02
РБК

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд

РБК29 августа в 10:38
Интерфакс

Россияне за неделю купили туры по стране с кэшбеком на 1,4 млрд рублей

Интерфакс29 августа в 10:30

В Крыму выступили против переговоров с Киевом о поставках воды

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что в нынешних условиях с Украиной не следует вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров, передает РИА "Новости".
Газета.Ru29 августа в 13:28
59

Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП

Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев показал в эфире телеканала НТВ 30 августа видео, которое, по его мнению, позволит «разнести» его оппонентов в суде.
Известиявчера в 09:18
178

Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция

Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).
РИА Новостивчера в 15:24
48

Генштаб Белоруссии: соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Соседние с Белоруссией страны НАТО наращивают военный потенциал и усиливают разведку, заявил начальник главного управления Генштаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ.
Газета.Ruвчера в 15:01
139

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
306

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.
РБК17:00

В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
РИА Новостивчера в 08:52
37

Глава дипломатии ЕС назвал Китай, Россию и Турцию новыми империями

"После 30 лет, в течение которых европейское видение укреплялось, суверенистское видение снова взяло верх в этих новых империях", - заявил Боррель, призвав членов блока "исправить" экономический дисбаланс в отношениях с Пекином, пока "не стало слишком поздно".
ИА "Реалист"вчера в 09:18
4

Дочь Любови Успенской показала обнаженную грудь в поддержку Трампа

Единственная наследница российской певицы Любови Успенской поделилась с подписчиками пикантным фото и намекнула, что намерена поддерживать действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства.
iReactor29 августа в 12:05
24

В Белоруссии военные нашли тайники протестующих с прутами и кольями

Белорусские военные в течение последних недель находили тайники с прутами и кольями, заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны РБ Леонид Касинский.
News.ruвчера в 15:06
115