Глава дипломатии ЕС назвал Китай, Россию и Турцию новыми империями

"После 30 лет, в течение которых европейское видение укреплялось, суверенистское видение снова взяло верх в этих новых империях", - заявил Боррель, призвав членов блока "исправить" экономический дисбаланс в отношениях с Пекином, пока "не стало слишком поздно".