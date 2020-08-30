Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Российская газета 19

Зарина Догузова сообщила, что по предварительным данным, россияне приобрели внутренних туров на сумму 1,4 млрд рублей. Глава Ростуризма отметила, что программа кэшбэка дает свои положительные результаты.