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Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Зарина Догузова сообщила, что по предварительным данным, россияне приобрели внутренних туров на сумму 1,4 млрд рублей. Глава Ростуризма отметила, что программа кэшбэка дает свои положительные результаты.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

Россияне в рамках программы кешбэка, по предварительным данным, приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Ростуризм оценивает результаты программы как позитивные, сообщила в субботу журналистам глава агентства Зарина Догузова.
ТАСС29 августа в 10:02
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Газета.Ru

Ростуризм: россияне потратили около 1,4 млрд рублей на туры с кешбэком

Газета.Ru29 августа в 11:37
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

ТАСС29 августа в 10:02
Комсомольская правда

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей

Комсомольская правда29 августа в 10:17
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Российская газета29 августа в 10:03
РБК

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд

РБК29 августа в 10:38
RT на русском

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

RT на русском29 августа в 09:51
Интерфакс

Россияне за неделю купили туры по стране с кэшбеком на 1,4 млрд рублей

Интерфакс29 августа в 10:30

Александр Лакерник: «Коляда – безумно способный спортсмен, но он не реализовал и треть своего таланта»

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказал мнение о переходе Михаила Коляды от тренера Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину.
Александр Лакерник: «Коляда – безумно способный спортсмен, но он не реализовал и треть своего таланта»
Sports.ruвчера в 09:03

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
Интерфакс02:24
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В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.
РИА Новости02:17