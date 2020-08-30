Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Российская газета 18

Россияне по программе кешбэка приобрели внутренние туры примерно на 1,4 млрд руб. Такие предварительные данные назвала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС. «Платежная система „Мир“ сейчас еще досчитывает, но пока у нас в целом покупок на 1,4 млрд руб.», — сказала Догузова.