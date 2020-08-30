Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей
Россияне по программе кешбэка приобрели внутренние туры примерно на 1,4 млрд руб. Такие предварительные данные назвала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС. «Платежная система „Мир“ сейчас еще досчитывает, но пока у нас в целом покупок на 1,4 млрд руб.», — сказала Догузова.В источнике
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Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей
Россияне в рамках программы кешбэка, по предварительным данным, приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Ростуризм оценивает результаты программы как позитивные, сообщила в субботу журналистам глава агентства Зарина Догузова.
ТАСС29 августа в 10:02
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Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей
Комсомольская правда29 августа в 10:17