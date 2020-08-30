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Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Россияне по программе кешбэка приобрели внутренние туры примерно на 1,4 млрд руб. Такие предварительные данные назвала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС. «Платежная система „Мир“ сейчас еще досчитывает, но пока у нас в целом покупок на 1,4 млрд руб.», — сказала Догузова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

Россияне в рамках программы кешбэка, по предварительным данным, приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Ростуризм оценивает результаты программы как позитивные, сообщила в субботу журналистам глава агентства Зарина Догузова.
ТАСС29 августа в 10:02
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Газета.Ru

Ростуризм: россияне потратили около 1,4 млрд рублей на туры с кешбэком

Газета.Ru29 августа в 11:37
RT на русском

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

RT на русском29 августа в 09:51
Комсомольская правда

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей

Комсомольская правда29 августа в 10:17
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Российская газета29 августа в 10:03
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

ТАСС29 августа в 10:02
РБК

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд

РБК29 августа в 10:38
Интерфакс

Россияне за неделю купили туры по стране с кэшбеком на 1,4 млрд рублей

Интерфакс29 августа в 10:30

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