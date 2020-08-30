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Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Россияне по программе кешбэка приобрели внутренние туры примерно на 1,4 млрд руб. Такие предварительные данные назвала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС. «Платежная система „Мир“ сейчас еще досчитывает, но пока у нас в целом покупок на 1,4 млрд руб.», — сказала Догузова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

Россияне в рамках программы кешбэка, по предварительным данным, приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Ростуризм оценивает результаты программы как позитивные, сообщила в субботу журналистам глава агентства Зарина Догузова.
ТАСС29 августа в 10:02
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Газета.Ru

Ростуризм: россияне потратили около 1,4 млрд рублей на туры с кешбэком

Газета.Ru29 августа в 11:37
Интерфакс

Россияне за неделю купили туры по стране с кэшбеком на 1,4 млрд рублей

Интерфакс29 августа в 10:30
Комсомольская правда

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей

Комсомольская правда29 августа в 10:17
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Российская газета29 августа в 10:03
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

ТАСС29 августа в 10:02
RT на русском

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

RT на русском29 августа в 09:51
РБК

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд

РБК29 августа в 10:38

Новый тайфун «Майсак» окажет влияние на погоду в Приморье

Интенсивные дожди в Приморье начнутся в среду, 2 сентября, под воздействием атмосферного фронта и, по мере приближения тайфуна "Майсак", усилятся 3 сентября, также начнет усиливаться ветер.
Новый тайфун «Майсак» окажет влияние на погоду в Приморье
Владивосток-Новостивчера в 23:44
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AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» (принадлежит Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФону» и РФПИ) совместно с сервисом «Самокат» запускает в России экспресс-доставку продуктов и товаров повседневного спроса, сообщил РБК со ссылкой на пресс-релиз компаний.
Коммерсантъ19:17
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Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
РИА Новости18:59
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От коронавируса COVID-19 оказались эффективными лекарства для кошек

«Основная протеаза кошачьей формы коронавируса и вирус, связанный с инфекционным перитонитом кошек, очень гомологичен по сравнению с протеазой SARS-CoV2, связанной с COVID-19», - говорит Джоан Лемье, профессор кафедры биохимии Университета Альберты, Исследователь сказал, что успех в лечении кошек этим лекарством может быть перенесен на помощь людям, инфицированным COVID-19.
Сайт интересных новостейвчера в 07:44
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Семь человек получили травмы: сводка ДТП за выходные дни в ЕАО

За прошедшие выходные дни на территории области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в пяти из которых семь человек получили телесные повреждения, сообщили ИА EAOMedia в пресс-службе ГИБДД УМВР России по ЕАО.
EAOmedia.ru19:32

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Музей-заповедник «Куликово поле» опубликовал программу праздника в честь покровителей лошадей

В последний день лета, 31 августа, сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» приглашают отметить праздник покровителей лошадей, святых Флора и Лавра, на конный двор Куликова поля.
Московский Комсомолец Тула28 августа в 20:28

«Газпром трансгаз Томск» за год увеличил парк газомоторной техники на 50 единиц

По результатам за три года компания расширила автопарк автомобильного транспорта и спецтехники, работающей на компримированном (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ) на 150 единиц, 50 из которых было закуплено за последний год.
ИА Камчатка17:51