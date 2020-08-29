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Российская газета
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Жители России по программе кешбэка приобрели внутренних туров, по предварительным данным, на 1,4 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарины Догузовой.В источнике
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РБК

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд

РБК10:38
RT на русском

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

RT на русском09:51
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Российская газета10:03
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

ТАСС10:02
Известия

Ростуризм подвел итоги программы возврата кэшбэка на туры по России

Известия09:55
Комсомольская правда

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей

Комсомольская правда10:17
Интерфакс

Россияне за неделю купили туры по стране с кэшбеком на 1,4 млрд рублей

Интерфакс10:30

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
Интерфакс14:11
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МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.
РИА Новости12:01
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