Российская газетаРоссияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублейРоссийская газета13Российская газетаАльметьевск РТВКомсомольская правдаLife.ruРБККрымPRESSВечерняя МоскваMockva.ruРидусRT на русскомСеверпостDP.RUТурДомЖители России по программе кешбэка приобрели внутренних туров, по предварительным данным, на 1,4 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарины Догузовой.В источникеОценить29Комментировать28Подробнее о событииЖители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрдРБК10:38Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублейRT на русском09:51Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублейРоссийская газета10:03Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублейТАСС10:02Ростуризм подвел итоги программы возврата кэшбэка на туры по РоссииИзвестия09:55Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублейКомсомольская правда10:17Россияне за неделю купили туры по стране с кэшбеком на 1,4 млрд рублейИнтерфакс10:30Показать ещё