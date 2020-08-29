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Российская газета
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Жители России по программе кешбэка приобрели внутренних туров, по предварительным данным, на 1,4 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарины Догузовой.В источнике
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РБК

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд

РБКвчера в 10:38
Комсомольская правда

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей

Комсомольская правдавчера в 10:17
RT на русском

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

RT на русскомвчера в 09:51
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

ТАССвчера в 10:02
Известия

Ростуризм подвел итоги программы возврата кэшбэка на туры по России

Известиявчера в 09:55
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Российская газетавчера в 10:03
Интерфакс

Россияне за неделю купили туры по стране с кэшбеком на 1,4 млрд рублей

Интерфаксвчера в 10:30

В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко источник агентства Напомним, что ранее NASA опубликовало информацию о том, что запуск пилотируемого "Союза МС-18" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 10 апреля 2021 года.
В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж
Piter.tv28 августа в 04:15
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Меркель отказалась связывать дело Навального и «Северный поток-2»

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель высказала свое мнение относительно призывов отказаться от дальнейшего строительства магистрального газопровода «Северный поток-2».
Внешнеэкономические связивчера в 11:27
82

Снизить давление поможет оливковое масло

Обнаружилось, что употребление 4 столовых ложек оливкового масла в день способно снизить центральное и периферическое систолическое артериальное давление на 2,5 и 2%. По словам ученых, оливковое масло богато различными активными соединениями, которые отличаются противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Rusargument17:52
10

Трамп назвал причину отмены брифингов по выборам для Конгресса

Брифинги разведки, посвященные вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в ноябре выборах, решено было прекратить в связи с тем, что американские конгрессмены, для которых они проводились, "сливали" полученную информацию прессе.
ТАСС18:47

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
239

Аэрографитовый солнечный парус сочли пригодным для межзвездных полетов

Оказалось, что такие аппараты способны совершать как полеты внутри Солнечной системы, так и межзвездные путешествия без дополнительной тяги, а также при метровых размерах и собственной массе около грамма переносить в десятки раз более массивную нагрузку.
N+1вчера в 07:39
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