В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко источник агентства Напомним, что ранее NASA опубликовало информацию о том, что запуск пилотируемого "Союза МС-18" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 10 апреля 2021 года.
Обнаружилось, что употребление 4 столовых ложек оливкового масла в день способно снизить центральное и периферическое систолическое артериальное давление на 2,5 и 2%. По словам ученых, оливковое масло богато различными активными соединениями, которые отличаются противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Брифинги разведки, посвященные вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в ноябре выборах, решено было прекратить в связи с тем, что американские конгрессмены, для которых они проводились, "сливали" полученную информацию прессе.
Оказалось, что такие аппараты способны совершать как полеты внутри Солнечной системы, так и межзвездные путешествия без дополнительной тяги, а также при метровых размерах и собственной массе около грамма переносить в десятки раз более массивную нагрузку.