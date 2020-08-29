Трамп назвал причину отмены брифингов по выборам для Конгресса

Брифинги разведки, посвященные вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в ноябре выборах, решено было прекратить в связи с тем, что американские конгрессмены, для которых они проводились, "сливали" полученную информацию прессе.