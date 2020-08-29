Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
Милан, Италия, 28 августа 2020, 19:27 — REGNUM Запрет правительства Италии на увольнения работодателями своих сотрудников обернется для экономики очень сложными последствиями, заявил в пятницу, 28 августа, глава национальной бизнес-ассоциации Confindustria Карло Бономи.
Планируется также разрешить въезд в нашу страну иностранным гражданам, обучающимся в вузах Минобороны России и принимаемым "на обучение в 2020-2021 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны России в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим".