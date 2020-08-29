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Российская газета
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Жители России по программе кешбэка приобрели внутренних туров, по предварительным данным, на 1,4 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарины Догузовой.В источнике
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РБК

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд

РБК10:38
Комсомольская правда

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей

Комсомольская правда10:17
RT на русском

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

RT на русском09:51
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

ТАСС10:02
Известия

Ростуризм подвел итоги программы возврата кэшбэка на туры по России

Известия09:55
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Российская газета10:03
Интерфакс

Россияне за неделю купили туры по стране с кэшбеком на 1,4 млрд рублей

Интерфакс10:30

Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»
Lenta.ru06:40
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Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
РБК04:21
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Бизнесмены Италии жалуются на запрет на увольнения

Милан, Италия, 28 августа 2020, 19:27 — REGNUM Запрет правительства Италии на увольнения работодателями своих сотрудников обернется для экономики очень сложными последствиями, заявил в пятницу, 28 августа, глава национальной бизнес-ассоциации Confindustria Карло Бономи.
REGNUMвчера в 12:27

Иностранным студентам могут разрешить въезд на учебу в Россию

Планируется также разрешить въезд в нашу страну иностранным гражданам, обучающимся в вузах Минобороны России и принимаемым "на обучение в 2020-2021 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны России в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим".
Российская газета07:35
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