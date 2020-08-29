30 тысяч машин проехали по трассе «Таврида» за сутки после открытия

Более 30 тысяч автомобилей проехали по трассе "Таврида" от Керчи до Севастополя за первые сутки после открытия рабочего движения, сообщил Минтранс РФ в субботу.