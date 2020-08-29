Один из членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заметила в словах президента Российской Федерации Владимира Путина сигнал о слабости действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко.
Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
Бабушкинский суд в Москве 28 августа отправил под арест бывшего гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимира Солнцева, которого обвинили в хищении миллиарда рублей.