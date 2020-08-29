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Российская газета
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Жители России по программе кешбэка приобрели внутренних туров, по предварительным данным, на 1,4 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарины Догузовой.В источнике
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РБК

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд

РБКвчера в 10:38
Комсомольская правда

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей

Комсомольская правдавчера в 10:17
RT на русском

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

RT на русскомвчера в 09:51
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

ТАССвчера в 10:02
Известия

Ростуризм подвел итоги программы возврата кэшбэка на туры по России

Известиявчера в 09:55
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Российская газетавчера в 10:03
Интерфакс

Россияне за неделю купили туры по стране с кэшбеком на 1,4 млрд рублей

Интерфаксвчера в 10:30

Оппозиция Белоруссии: Путин посылает нам месседж, что Лукашенко слаб

Один из членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заметила в словах президента Российской Федерации Владимира Путина сигнал о слабости действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко.
Российский Диалогвчера в 15:41

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Суд в Москве арестовал бывшего главу РКК «Энергия» по делу о хищении

Бабушкинский суд в Москве 28 августа отправил под арест бывшего гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимира Солнцева, которого обвинили в хищении миллиарда рублей.
Телеканал RTVI28 августа в 14:57
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