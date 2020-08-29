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Российская газета
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Жители России по программе кешбэка приобрели внутренних туров, по предварительным данным, на 1,4 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарины Догузовой.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

Россияне в рамках программы кешбэка, по предварительным данным, приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Ростуризм оценивает результаты программы как позитивные, сообщила в субботу журналистам глава агентства Зарина Догузова.
ТАССвчера в 10:02
Подробнее о событии
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

ТАССвчера в 10:02
Комсомольская правда

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей

Комсомольская правдавчера в 10:17
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Российская газетавчера в 10:03
РБК

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд

РБКвчера в 10:38
Известия

Ростуризм подвел итоги программы возврата кэшбэка на туры по России

Известиявчера в 09:55
RT на русском

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

RT на русскомвчера в 09:51
Интерфакс

Россияне за неделю купили туры по стране с кэшбеком на 1,4 млрд рублей

Интерфаксвчера в 10:30

NASA сообщило о приближении к Земле астероида размером с высотный дом

Небесное тело размером от 22 до 49 м приблизится к планете на расстояние около 120 тыс. км. Для сравнения, расстояние от Луны до Земли составляет 384,4 тыс. км. Скорость полета небесного тела составит 8,16 км / с. Астероид 2011 ES4 был открыт 2 марта 2011 года.
РБК22:02
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera01:46
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Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

По данным издания speedme.ru, второй этап реформы ОСАГО в нашей стране предусматривает введение нового «коэффициента страховщика», который подразумевает учет бренда и модели машины при расчете стоимости полиса.
SpeedMe01:47
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Фигуристка Загитова зачислена на факультет журналистики в РАНХиГС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова зачислена на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Общественная служба новостей18:35
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«Лейкерс» переиграл «Портленд» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

Орландо, США, 30 августа 2020, 08:33 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Портленд Трэйл-Блэйзерс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА.
REGNUM01:33