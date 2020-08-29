NASA сообщило о приближении к Земле астероида размером с высотный дом

Небесное тело размером от 22 до 49 м приблизится к планете на расстояние около 120 тыс. км. Для сравнения, расстояние от Луны до Земли составляет 384,4 тыс. км. Скорость полета небесного тела составит 8,16 км / с. Астероид 2011 ES4 был открыт 2 марта 2011 года.