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Российская газета
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Жители России по программе кешбэка приобрели внутренних туров, по предварительным данным, на 1,4 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарины Догузовой.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

Россияне в рамках программы кешбэка, по предварительным данным, приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Ростуризм оценивает результаты программы как позитивные, сообщила в субботу журналистам глава агентства Зарина Догузова.
ТАССвчера в 10:02
Подробнее о событии
Газета.Ru

Ростуризм: россияне потратили около 1,4 млрд рублей на туры с кешбэком

Газета.Ruвчера в 11:37
РБК

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд

РБКвчера в 10:38
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Российская газетавчера в 10:03
Комсомольская правда

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей

Комсомольская правдавчера в 10:17
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

ТАССвчера в 10:02
RT на русском

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

RT на русскомвчера в 09:51
Интерфакс

Россияне за неделю купили туры по стране с кэшбеком на 1,4 млрд рублей

Интерфаксвчера в 10:30

Путин и Лукашенко обещали укрепить сотрудничество России и Белоруссии

Готовность укреплять сотрудничество между Россией и Белоруссией подтвердили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, 30 августа сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Лукашенко обещали укрепить сотрудничество России и Белоруссии
ИА Красная Весна05:56
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

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Интерфаксвчера в 14:11
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera01:46
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Анастасия Волочкова заявила о своем месте в российской истории

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Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

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32CARS.ru09:46
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Sports.ru09:03