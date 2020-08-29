Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей
Жители России по программе кешбэка приобрели внутренних туров, по предварительным данным, на 1,4 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарины Догузовой.В источнике
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Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей
Россияне в рамках программы кешбэка, по предварительным данным, приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Ростуризм оценивает результаты программы как позитивные, сообщила в субботу журналистам глава агентства Зарина Догузова.
ТАССвчера в 10:02
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