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Российская газета
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Жители России по программе кешбэка приобрели внутренних туров, по предварительным данным, на 1,4 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарины Догузовой.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

Россияне в рамках программы кешбэка, по предварительным данным, приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Ростуризм оценивает результаты программы как позитивные, сообщила в субботу журналистам глава агентства Зарина Догузова.
ТАССвчера в 10:02
Подробнее о событии
Газета.Ru

Ростуризм: россияне потратили около 1,4 млрд рублей на туры с кешбэком

Газета.Ruвчера в 11:37
РБК

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд

РБКвчера в 10:38
Комсомольская правда

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей

Комсомольская правдавчера в 10:17
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Российская газетавчера в 10:03
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

ТАССвчера в 10:02
RT на русском

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

RT на русскомвчера в 09:51
Интерфакс

Россияне за неделю купили туры по стране с кэшбеком на 1,4 млрд рублей

Интерфаксвчера в 10:30

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Известия03:40
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Месси назвали условие досрочного разрыва контракта с «Барселоной»

На фоне многочисленных публикаций в СМИ и неясности относительно реальных условий контракта 33-летнего аргентинца с сине-гранатовыми в руководстве лиги приняли решение проанализировать действующее соглашение между Месси и «Барселоной».
Lenta.ru08:53

В Киеве заявили о готовности Кравчука посетить Донбасс

Первый замглавы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил о готовности руководителя делегации Леонида Кравчука поехать на неподконтрольную Киеву часть Донбасса.
RT на русском07:18
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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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