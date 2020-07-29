Экономика
Lenta.ruРоссияне припасли рекордно много денег
Россияне, которые из-за коронавируса лишились возможности тратить деньги, начали рекордными темпами запасать средства. Граждане припасли примерно четверть от реально располагаемых доходов, подсчитали в Центробанке.
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с чего всё началось
Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений Главным ответом домохозяйств на коронавирусную эпидемию и ожидаемый в ее ходе населением экономический кризис стало увеличение нормы сбережений: она выросла с 8,8% в первом квартале 2020 года до 23% во втором.Коммерсантъвчера в 15:25
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Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений
Коммерсантъвчера в 15:25
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Политика
Лукашенко появился на совещании Совбеза с забинтованной рукой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на совещании с членами Совета безопасности с перебинтованной правой рукой.
РБК 14:30
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:48
Общество
СК создаст отдел по экологическим преступлениям после ЧП в Норильске
Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.
РБК 12:03
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Политика
МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины.
Общественная служба новостей 13:53
Общество
Bloomberg: снижение рождаемости ставит под угрозу экономику США
Снижение рождаемости на фоне последствий пандемии новой коронавирусной инфекции может стать угрозой для американской экономики, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 14:04
Культура
Объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»
В США обнародовали список номинантов на получение престижной американской телевизионной премии «Эмми».
Shraibikus News 04:27
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Прошедшей ночью недалеко от Минска были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.
Моя Москва.онлайн 08:17
Киберспорт
Grounded стала самой продаваемой игрой в Steam в день запуска
Grounded от Obsidian Entertainment возглавила рейтинг продаж в Steam в день запуска в раннем доступе, 28 июля.
3DNews 07:15
Игры
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт 27 июля в 02:16
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Все кандидаты в президенты Белоруссии приглашены в ЦИК на срочную встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной.
Коммерсантъ 14:10
Политика
В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины
Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русском 08:30
Киберспорт
Activision продала пять миллионов копий Sekiro: Shadows Die Twice
За 16 месяцев Sekiro: Shadows Die Twice разошлась тиражом в пять миллионов копий.
CyberSport.ru 11:16
Гаджеты
Совершенно новый OnePlus Nord получит другую платформу
Сотрудники XDA Developers нашли в коде операционной системы Oxygen OS 10.5 ссылки на другие продукты, например, некого смартфона с кодовым именем Billie, в основе которого будет лежать процессор Snapdragon 690, также с поддержкой сетей пятого поколения.
Evo-rus.com 06:22
Политика
В Белоруссии задержали политтехнолога Собчак
В Белоруссии задержали российского политтехнолога Виталия Шклярова, который руководил избирательной кампанией Ксении Собчак в предвыборной гонке 2018 года.
Lenta.ru 14:33
Авто
Kia представила новый Carnival, который появится в России
Южнокорейский автопроизводитель выводит новый Carnival в отдельный класс GUV (Grand Utility Vehicle -- большой утилитарный автомобиль).
Motor 07:17
Шоу-бизнес
Жигунов назвал шуткой сообщения о ранении на съемках «Горюнова»
Культуромания 05:16
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Политика
Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании
Британский дипломат Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании MI-6.
Вечерняя Москва 13:02
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Армия и оружие
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае
В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
Российская газета 03:14
Футбол
Коломейцев покинул «Локомотив» и завершил игровую карьеру в 31 год
Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев объявил о завершении игровой карьеры.
Спорт-Экспресс 13:48
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на первом живом фото
Недавно в распоряжении зарубежных источников оказался первый живой снимок грядущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2. На фото показали устройство с 7,59-дюймовым экраном, который стал больше в сравнении с предшественником.
Astera 06:04