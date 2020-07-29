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Urbc.Ru
Urbc.Ru

Норма сбережений в России во II квартале выросла до 23%

Норма сбережений (доля личных доходов населения, идущая на сбережение) в РФ во II квартале 2020 года выросла до 23%. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического материала «Экономика», который подготовил Банк России.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений

Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений Главным ответом домохозяйств на коронавирусную эпидемию и ожидаемый в ее ходе населением экономический кризис стало увеличение нормы сбережений: она выросла с 8,8% в первом квартале 2020 года до 23% во втором.
Коммерсантъ28 июля в 15:25
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News.ru

Запасливый лучше богатого: зачем россияне бросились накапливать деньги

News.ruвчера в 14:35
Smolnarod.ru

Россияне припасли рекордно много денег

Smolnarod.ruвчера в 04:29
Urbc.Ru

Норма сбережений в России во II квартале выросла до 23%

Urbc.Ruвчера в 01:48
Lenta.ru

Россияне припасли рекордно много денег

Lenta.ruвчера в 03:07
Финмаркет

Норма сбережений подскочила за квартал до 23%

Финмаркетвчера в 01:55
Общественная служба новостей

Россияне запасли большое количество денег

Общественная служба новостейвчера в 04:17
Коммерсантъ

Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений

Коммерсантъ28 июля в 15:25

Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий

"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
Российская газетавчера в 06:01
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Россия отвергла попытки «дестабилизировать» обстановку в Белоруссии

Россия никогда не планировала дестабилизировать обстановку в Белоруссии, это ближайший союзник, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Взгляд.рувчера в 10:47
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Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК27 июля в 09:13
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Сын правозащитницы Ольги Романовой обвинил ее в краже своей квартиры

Сын главы фонда "Русь сидящая" правозащитницы Ольги Романовой Дмитрий Романов обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении его матери по статьям о мошенничестве и хищении имущества.
Газета.Ruвчера в 14:24
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Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания

«В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — добавил мужчина, представленный в сюжете как «сотрудник группы А» («Альфа» — антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии).
РБК19:33
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В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции

Члены американского сената обнародовали доклад, в котором говорится, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали индустрию искусства для обхода санкций со стороны Соединенных Штатов.
РИА Новости17:32
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На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн

Сравнивая снимки, создаваемые камерой HiRISE на разведывательном орбитальном аппарате MARS NASA в течение нескольких лет, ученые заметили, что песчаные волны определенно двигаются, но очень медленно.
Машины и Механизмывчера в 04:59
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Забайкальский депутат-единоросс обвиняется в махинациях с налогами

Следователи считают, что с 2017 по 2019 годы, когда у предприятий Кужикова накопилась недоимка по налогам в 65 миллионов рублей, он использовал счета третьих лиц для приобретения товаров и оказание услуг, а также для расчётов с партнёрами.
Zabnews.ru21:35

В России планируется запретить использование подержанных автодеталей

Например, запретят применять бывшие в употреблении модули подушек безопасности и датчики их срабатывания, а также рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления.
Тарантас Ньюсвчера в 15:19
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