Экономика
Lenta.ruРоссияне припасли рекордно много денег
Россияне, которые из-за коронавируса лишились возможности тратить деньги, начали рекордными темпами запасать средства. Граждане припасли примерно четверть от реально располагаемых доходов, подсчитали в Центробанке.
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Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений
Коммерсантъвчера в 15:25
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Экономика
Регионам выделят более 9 млрд рублей на льготы гражданам по оплате ЖКХ
Согласно распоряжению, "более 9 млрд рублей будет перераспределено между регионами на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг".
ТАСС 02:04
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Политика
Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму
Коммерсантъ 03:05
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Экономика
Цены на фрукты и ягоды резко снизились в этом году
Известия вчера в 17:30
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста.
Известия вчера в 15:56
Политика
Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции
Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru вчера в 03:45
Кино
Александра Бортич и Алексей Чадов сыграют в «Игру на выживание» на ТНТ
Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
ИА InterMedia 27 июля в 11:06
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Шоу-бизнес
Пригожин вступился за Лолиту после высказываний Лозы
Культуромания 03:28
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Общество
На Урале начался официальный сбор подписей в поддержку выборов мэров
13 июля Законодательное собрание Свердловской области зарегистрировало инициативную группу, выступающую с законопроектом о возвращении прямых выборов мэров.
РБК Екатеринбург 02:26
Общество
Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER
Интерфакс вчера в 06:29
Футбол
Полузащитник Шатов покинул «Зенит»
Петербургский "Зенит" объявил об уходе из команды полузащитника Олега Шатова.
Газета.Ru 03:14
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в ограблении банка в Петербурге
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 17:44
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Космос
На снимке Солнца NASA появился странный объект
Популярная механика вчера в 06:47
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Перенесшую инсульт Кондулайнен перевели в обычную палату из реанимации
Врачи диагностировали у Кондулайнен подозрение на инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.
Woman.ru 02:33
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
Коммерсантъ 01:59
Наука
Коронавирус поражает сердце и негативно сказывается на его работе
По данным первого исследования, проведенного в Университетской клинике Франкфурта, 78% пациентов, выздоровевших от респираторной инфекции, остались со структурными повреждениями в сердце, и у каждых 76 человек из 100 обнаружены признаки, характерные для сердечного приступа — в их крови был зафиксирован высокий уровень белка тропонина, который вырабатывается при развитии этой болезни.
Passion.ru вчера в 03:33
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
Газета.Ru вчера в 09:42