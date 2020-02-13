Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но, при этом, конечно: не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот – ответить на вызовы времени сегодняшнего дня.

Более полутысячи предложений по корректировке Конституции направили россияне. Активность граждан страны оценил президент Владимир Путин. Сегодня он встретился с членами рабочей группы.

Россияне прислали более 500 предложений по поправкам в Конституцию

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