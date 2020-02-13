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Более полутысячи предложений по корректировке Конституции направили россияне. Активность граждан страны оценил президент Владимир Путин. Сегодня он встретился с членами рабочей группы.
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Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но, при этом, конечно: не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот – ответить на вызовы времени сегодняшнего дня.
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Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование по поправкам в Конституцию может обойтись в 14 миллиардов рублей.
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Граждане Украины, находящиеся в китайском городе Ухань, уже 2 недели ждут эвакуации из-за вспышки коронавируса.
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Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем
Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
Экономика
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Общество
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Власти Гонконга выдвинули новую теорию о том, как может распространяться коронавирус.
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Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
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