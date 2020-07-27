На самоизоляции россияне пристрастились к крепкому алкоголю и начали больше потреблять виски, ром и текилу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования. Так, продажи этих алкогольных напитков выросли во втором квартале этого года почти на четверть в каждой из категорий.

Политика Байден лидирует по голосам в трех штатах, где выигрывал Трамп В США бывший вице-президент и наиболее вероятный кандидат на президентских выборах Джо Байден по голосам поддержки опережает действующего главу государства, представителя республиканцев Дональда Трампа, в трех ключевых штатах - Аризоне, Флориде и Мичигане. 2

Происшествия Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих. 85

Киберспорт Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.

Здоровье Руссо туристо покоряет Танзанию Может, не так дорого, как наш Сочи, но все же. Танзания в этой троице — темная лошадка. 2

Гаджеты Doom Eternal запустили на встроенной графике APU AMD Ryzen 7 4700G Эксперты канала TechEpiphany Benchmarks на YouTube смогли запустить Doom Eternal на системе с гибридным процессором AMD Ryzen 7 4700G, который оснащён встроенной графической системой Vega 8. Новинка обеспечила запуск игры в разрешении Full HD с фреймрейтом 32-60 FPS на высоких настройках качества. 1

Здоровье Россиян призвали снизить потребление соли в два раза Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РГ, Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять соль не более 5 грамм на человека в день. 24

Финансы С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго. 26

Космос Ученые узнали, когда на самом деле «родилась» Луна Чтобы определить, сколько времени ушло на весь этот процесс, ученые использовали новую компьютерную модель, проанализировали различные процессы, связанные с затвердеванием магмы и пришли к выводу, что магматическому океану Луны потребовалось почти 200 миллионов лет для того, чтобы полностью затвердеть (ранее модели отводили на этот процесс всего 35 млн лет).

Политика Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый. 11

Экономика К достройке нового аэропорта на Сахалине привлекут частного инвестора Для продолжения строительства аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске власти намерены привлечь частный капитал.

Футбол Лучший бомбардир «Ньюкасла» в АПЛ забил наименьшее количество голов в истории клуба Футболист забил шесть голов и это худший результат среди лучших бомбардиров в истории клуба.

Энергетика Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары. 189

Политика Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды. 43

Экономика Биткоин поднялся выше $10 тысяч впервые с начала июня После нескольких недель торговли в узких диапазонах биткоин впервые с начала июня преодолел отметку в $10 тысяч, передает Reuters.

Общество В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом Власти Марокко объявили о вступающем в силу в ночь на понедельник запрете на въезд и выезд из восьми городов королевства в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.