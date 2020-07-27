Экономика
Lenta.ruРоссияне пристрастились к крепкому алкоголю
На самоизоляции россияне пристрастились к крепкому алкоголю и начали больше потреблять виски, ром и текилу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования. Так, продажи этих алкогольных напитков выросли во втором квартале этого года почти на четверть в каждой из категорий.
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Фигурное катание
Загитова провела тренировку по гольфу с тренером сборной России
Российская фигуристка Алина Загитова в рамках фестиваля «Сильные фигуры» провела тренировку со старшим тренером сборной России по гольфу Игорем Ивашиным.
Матч ТВ 10:37
Футбол
«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу
Коммерсантъ 18:23
Общество
Режим ЧС введен в штате Техас из-за урагана «Ханна»
В штате Техас объявлен режим ЧС в связи с прохождением урагана "Ханна".
РЕН ТВ 15:54
Армия и оружие
В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
Ожидается, что выполнение этих мер позволит обеспечить полное прекращение огня в Донбассе.
РИА Новости 18:23
Политика
Байден лидирует по голосам в трех штатах, где выигрывал Трамп
В США бывший вице-президент и наиболее вероятный кандидат на президентских выборах Джо Байден по голосам поддержки опережает действующего главу государства, представителя республиканцев Дональда Трампа, в трех ключевых штатах - Аризоне, Флориде и Мичигане.
РЕН ТВ 16:30
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК вчера в 13:55
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском 09:00
Киберспорт
Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды
Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
Чемпионат вчера в 17:38
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Политика
Sina: российская альтернатива SWIFT сделает санкции США бессмысленными
Авторы убеждены, что российский SWIFT сделает санкции США таковыми, что они утратят свой смысл.
Вечерний курьер 11:14
Здоровье
Руссо туристо покоряет Танзанию
Может, не так дорого, как наш Сочи, но все же. Танзания в этой троице — темная лошадка.
Вечерняя Москва 24 июля в 11:51
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
Гаджеты
Doom Eternal запустили на встроенной графике APU AMD Ryzen 7 4700G
Эксперты канала TechEpiphany Benchmarks на YouTube смогли запустить Doom Eternal на системе с гибридным процессором AMD Ryzen 7 4700G, который оснащён встроенной графической системой Vega 8. Новинка обеспечила запуск игры в разрешении Full HD с фреймрейтом 32-60 FPS на высоких настройках качества.
Игромания.ру 17:09
Здоровье
Россиян призвали снизить потребление соли в два раза
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РГ, Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять соль не более 5 грамм на человека в день.
ToDay News Ufa 08:53
Футбол
«Зенит» победил «Химки» и выиграл Кубок России по футболу
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 12:01
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета вчера в 23:00
Космос
Ученые узнали, когда на самом деле «родилась» Луна
Чтобы определить, сколько времени ушло на весь этот процесс, ученые использовали новую компьютерную модель, проанализировали различные процессы, связанные с затвердеванием магмы и пришли к выводу, что магматическому океану Луны потребовалось почти 200 миллионов лет для того, чтобы полностью затвердеть (ранее модели отводили на этот процесс всего 35 млн лет).
Росбалт 06:43
Политика
Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной
Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
РИА Новости 12:29
Экономика
К достройке нового аэропорта на Сахалине привлекут частного инвестора
Для продолжения строительства аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске власти намерены привлечь частный капитал.
EastRussia 24 июля в 01:13
Футбол
Лучший бомбардир «Ньюкасла» в АПЛ забил наименьшее количество голов в истории клуба
Футболист забил шесть голов и это худший результат среди лучших бомбардиров в истории клуба.
Чемпионат 17:25
Энергетика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Футбол
«Динамо», «Рубин» и ЦСКА интересуются защитником Святченко
По информации Metaratings.ru, в услугах 28-летнего Святченко заинтересованы «Динамо» и «Рубин».
Metaratings 11:37
Политика
Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза
Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды.
Газета.Ru 08:21
Космос
SpaceX совершит новую попытку запуска на орбиту спутников Starlink
ТК Звезда вчера в 17:04
Экономика
Биткоин поднялся выше $10 тысяч впервые с начала июня
После нескольких недель торговли в узких диапазонах биткоин впервые с начала июня преодолел отметку в $10 тысяч, передает Reuters.
Газета.Ru 16:06
Общество
В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
Власти Марокко объявили о вступающем в силу в ночь на понедельник запрете на въезд и выезд из восьми городов королевства в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 16:28
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36