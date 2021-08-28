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Россияне признались в желании взять ипотеку для защиты сбережений от инфляции

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Большинство россиян оформляют ипотечный кредит, чтобы защитить свои сбережения от инфляции.
Lenta.ru
Каждый пятый ипотечник (19%) купил жилье на заемные деньги, чтобы изменить район проживания, еще 11,4% граждан приобрели ипотечную квартиру для детей.
РИА Новости
Среди других причин россияне назвали смену района проживания (19 процентов) и приобретение жилья для детей (11,4 процента).
Lenta.ru
11,1 процента респондентов планируют стать рантье, получая доход со сдачи ипотечной квартиры в аренду.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Треть россиян взяли ипотеку ради защиты своих сбережений
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