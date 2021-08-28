Власти США добились права взыскать свыше $200 тысяч со Стивена Сигала

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) получила возможность взыскать свыше $200 тыс. с голливудского актера Стивена Сигала, у которого есть российское гражданство, в настоящее время проживающего в Москве.