Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможности «испортить жизнь» депутату Госдумы Наталье Поклонской — «лучшая реклама» украинского гражданства, написала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Министерство обороны США в субботу сообщило об уничтожении в результате спецоперации в Афганистане двух боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) получила возможность взыскать свыше $200 тыс. с голливудского актера Стивена Сигала, у которого есть российское гражданство, в настоящее время проживающего в Москве.