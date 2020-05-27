Россияне четвертый месяц продолжают выводить валюту с депозитных счетов. Это следует из отчета Банка России. По данным регулятора, из банков за апрель забрали уже 1,1 миллиарда долларов.

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Происшествия Общее число умерших с коронавирусом в Роcсии может превышать 5 тысяч человек, пишет интернет-издание «Медиазона» Накануне в столичном руководстве, как обращает внимание «Медиазона», объявили о смене методики подсчета, из-за чего число смертей пациентов с коронавирусом за апрель выросло на 922 человека.

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