Финансы

ДождьДождьРоссияне продолжают забирать валюту из банков

Россияне четвертый месяц продолжают выводить валюту с депозитных счетов. Это следует из отчета Банка России. По данным регулятора, из банков за апрель забрали уже 1,1 миллиарда долларов.
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