Финансы
Комсомольская правдаРоссияне продолжили забирать валюту из банков
Россияне продолжили четвёртый месяц подряд выводить валюту с депозитных счетов в банках. В Центробанке сообщили, что из банков за апрель забрали уже 1,1 миллиарда долларов. За четыре месяца 2020 года россияне сняли со счетов почти всю валюту, которая накопилась за 2019 год.
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Политика
США подтвердили подготовку новых санкций против «Северного потока-2»
Американский посол в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Штатов вести очередные санкции против строительства «Северного потока - 2». Дипломат в интервью изданию Handelsblatt подчеркнул, что несмотря на проходящую в стране избирательную кампанию и подготовку к выборам президента, принять закон о санкциях смогут очень быстро, ведь он был одобрен политиками.
Комсомольская правда вчера в 13:27
Хоккей
Стал известен формат возобновления НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон в формате плей-офф из 24 команд.
Lenta.ru 06:19
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд на Путина
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM 01:13
Гаджеты
Объявлен старт предзаказов на новый Sony Xperia 1 II
Vevby.ru 25 мая в 09:13
Армия и оружие
США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
Происшествия
На Кубани скончался мужчина с диагнозом коронавирус
74-летний житель Сочи больше месяца находился на ИВЛ. Мужчина заболел 11 апреля и сразу был госпитализирован.
Администрация Краснодарского края 04:14
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
Политика
Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского
Черкассы, Украина, 27 мая 2020, 11:43 — REGNUM Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился в суд в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал его «бандитом».
REGNUM 04:43
Общество
Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии
Pravda.Ru вчера в 05:23
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Общество
Названа способствующая заражению коронавирусом погода
Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45
Политика
Шрёдер назвал «карликом» посла Украины и отверг его критику
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер напомнил, что считает бессмысленными санкции в условиях глобального кризиса, и добавил, что критика посла Украины на этот счет никого не интересует.
ТАСС 04:11
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.
ТАСС вчера в 17:03
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Путешествия
В АТОР заявили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок
«Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края нет», — сказала Ломидзе.
РБК 06:14
Гаджеты
В России вышел обновленный ноутбук Acer Aspire 7
Компания Acer выпустила на российском рынке новую версию ноутбука Aspire 7, которая предлагается по рекомендованной розничной цене от 49 990 рублей.
iXBT.com 06:07
Хоккей
«Ак Барс» расторгнет контракты с Галузиным и Санниковым
Форварды «Ак Барса» Степан Санников и Владимир Галузин в ближайшее время покинут казанский клуб.
Metaratings 25 мая в 06:59
Экономика
Цены на новостройки выросли в большинстве городов России в мае
В мае 2020 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 2,3% — до 62,3 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого оценили динамику цен на новостройки в 70 российских городах с населением более 300 тыс. человек.
РБК 04:00
Игры
Файтинг Samurai Shodown выйдет в Epic Games Store уже 11 июня
Разработчики из SNK объявили, что файтинг Samurai Shodown выйдет в Epic Games Store уже 11 июня.
Игромания.ру 04:22
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Политика
Грузия отказалась отменять запрет на полеты военных РФ у своих границ
Накануне в МИД России заявили, что разрешение на проведение мониторинговых полетов у границ Абхазии и Южной Осетии возможно лишь том случае, если Грузия будет соблюдать условия ДОН.
Известия 05:01
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
Футбол
Новым руководителем «Торпедо» станет Денис Маслов
Как стало известно «Чемпионату», после ухода Елены Еленцевой с должности президента «Торпедо» главный руководящий пост в клубе займёт Денис Маслов.
Чемпионат 25 мая в 11:25
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью
Согласно документу по открытому небу от 2002 года, Россия ограничила дальность полетов над Калининградской областью "с учетом ее географической особенности".
Деловое.ТВ вчера в 11:03