Финансы
Discover24Россияне продолжают массово забирать валюту из банков
Банк РФ опубликовал статистические данные, согласно которым граждане страны уже 4-й месяц подряд продолжают массово забирать валюту из финансовых учреждений. Отмечается, что за апрель текущего года российские вкладчики сняли 1 миллиард 100 миллионов долларов.
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Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Политика
Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение
В случае с НАО и Архангельской областью было бы разумно свернуть проект, «как до этого гасили во всех случаях идеи объединения Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами», считает эксперт: «Если только не возникнет желания отомстить».
Ведомости вчера в 17:12
Экономика
С 1 августа увеличатся накопительные пенсии
Будет пересчитан размер накопительных пенсий для граждан Российской Федерации. Это произойдет 1 августа, сообщил Пенсионный фонд России.
Знамя труда (Альметьевск) 26 мая в 15:18
Происшествия
У троих строителей пермского зоопарка обнаружили коронавирус
Новости Перми 59.ru 01:02
Здоровье
Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России
Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
Общество
Для поступления в вуз потребуется электронная подпись
В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн вчера в 08:39
Происшествия
Кузбассовец нашёл на приусадебном участке артиллерийский снаряд
Выяснилось, что находку новокузнечанин обнаружил во время фундаментных работ на своём приусадебном участке.
Газета Кемерова 00:21
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Кино
Поклонник изобразил Киану Ривза в образе Росомахи
Marvel в целом может подумать о кандидатуре Neo на роль Росомахи, поскольку Киану Ривз – очень многогранный актер и может справиться со всеми ролями.
Evo-rus.com вчера в 13:46
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском вчера в 13:15
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Треть россиян (32,8 процента) считает опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц.
Lenta.ru 00:52
Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM вчера в 16:59
Здоровье
В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи
Чита, 28 мая 2020, 06:52 — REGNUM В Читу для помощи в лечении жителей Забайкальского края с COVID-19 прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
Общество
Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX
Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX.
ТАСС вчера в 18:43
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
Политика
Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США
Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия вчера в 15:56
Экономика
В России увеличился ежедневный прирост случаев заражения COVID-19
Согласно статистике Минздрава, за последние 30 дней число ежедневных заразившихся COVID-19 выросло почти в два раза.
Профиль вчера в 08:18
Экономика
Цены на новостройки выросли в большинстве городов России в мае
В мае 2020 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 2,3% — до 62,3 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого оценили динамику цен на новостройки в 70 российских городах с населением более 300 тыс. человек.
РБК вчера в 04:00
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:03
Культура
Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина выросла и стала настоящей красавицей
Мария Ильюхина, исполнившая роль Маши в сериале «Воронины», повзрослела, став истинной красавицей.
OAnews 26 мая в 15:25
Гаджеты
Xiaomi выпустила бюджетный телевизор Mi TV Pro E32S
Xiaomi выпустила новый умный телевизор из линейки Mi TV Pro.
The GEEK 26 мая в 15:59
Политика
Шредер назвал посла Украины «карликом»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости вчера в 10:50
Общество
Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для ТЦ и кафе
В Свердловской области утвердили форму санитарной декларации, которую надо будет заполнить всем организациям для возобновления работы.
Уральский меридиан вчера в 09:56
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01