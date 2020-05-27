Финансы

Discover24Discover24Россияне продолжают массово забирать валюту из банков

Банк РФ опубликовал статистические данные, согласно которым граждане страны уже 4-й месяц подряд продолжают массово забирать валюту из финансовых учреждений. Отмечается, что за апрель текущего года российские вкладчики сняли 1 миллиард 100 миллионов долларов.
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Россияне испуганно сняли с банковских счетов миллиарды долларов

Московский Комсомолецвчера в 10:12

«Лучше забрать, чем разбираться». Россияне сняли с депозитов $1,1 млрд

РБКвчера в 08:16

Россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков

Телеканал 360°26 мая в 20:51

Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле

Газета.Ruвчера в 03:49

Россияне в апреле забрали из банков более $1,1 миллиарда наличными

Life.ruвчера в 03:28

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ruвчера в 01:58

Россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд

РИА Новостивчера в 02:57
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
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Политика

Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение

В случае с НАО и Архангельской областью было бы разумно свернуть проект, «как до этого гасили во всех случаях идеи объединения Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами», считает эксперт: «Если только не возникнет желания отомстить».
Ведомости вчера в 17:12
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Экономика

С 1 августа увеличатся накопительные пенсии

Будет пересчитан размер накопительных пенсий для граждан Российской Федерации. Это произойдет 1 августа, сообщил Пенсионный фонд России.
Знамя труда (Альметьевск) 26 мая в 15:18
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Происшествия

У троих строителей пермского зоопарка обнаружили коронавирус

Новости Перми 59.ru 01:02
Здоровье

Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России

Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
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Общество

Для поступления в вуз потребуется электронная подпись

В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн вчера в 08:39
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Происшествия

Кузбассовец нашёл на приусадебном участке артиллерийский снаряд

Выяснилось, что находку новокузнечанин обнаружил во время фундаментных работ на своём приусадебном участке.
Газета Кемерова 00:21
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
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Кино

Поклонник изобразил Киану Ривза в образе Росомахи

Marvel в целом может подумать о кандидатуре Neo на роль Росомахи, поскольку Киану Ривз – очень многогранный актер и может справиться со всеми ролями.
Evo-rus.com вчера в 13:46
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Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском вчера в 13:15
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Общество

Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса

Треть россиян (32,8 процента) считает опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц.
Lenta.ru 00:52
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Здоровье

В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM вчера в 16:59
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Здоровье

В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи

Чита, 28 мая 2020, 06:52 — REGNUM В Читу для помощи в лечении жителей Забайкальского края с COVID-19 прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
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Общество

Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX.
ТАСС вчера в 18:43
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Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
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Политика

Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США

Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия вчера в 15:56
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Экономика

В России увеличился ежедневный прирост случаев заражения COVID-19

Согласно статистике Минздрава, за последние 30 дней число ежедневных заразившихся COVID-19 выросло почти в два раза.
Профиль вчера в 08:18
Экономика

Цены на новостройки выросли в большинстве городов России в мае

В мае 2020 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 2,3% — до 62,3 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого оценили динамику цен на новостройки в 70 российских городах с населением более 300 тыс. человек.
РБК вчера в 04:00
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
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Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:03
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Культура

Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина выросла и стала настоящей красавицей

Мария Ильюхина, исполнившая роль Маши в сериале «Воронины», повзрослела, став истинной красавицей.
OAnews 26 мая в 15:25
Гаджеты

Xiaomi выпустила бюджетный телевизор Mi TV Pro E32S

Xiaomi выпустила новый умный телевизор из линейки Mi TV Pro.
The GEEK 26 мая в 15:59
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Политика

Шредер назвал посла Украины «карликом»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости вчера в 10:50
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Общество

Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для ТЦ и кафе

В Свердловской области утвердили форму санитарной декларации, которую надо будет заполнить всем организациям для возобновления работы.
Уральский меридиан вчера в 09:56
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 26 мая в 08:01
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