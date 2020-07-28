Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссийские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов

В июне 7 из 11 российских банков из списка системно значимых потеряли более 600 миллионов долларов валютных вкладов. Такая информация следует из отчетов кредитных организаций, на которые ссылается РБК.
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с чего всё началось

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

В апреле—июне с валютных депозитов клиенты сняли чуть больше $2 млрд, а на текущие счета за те же три месяца поступило $1,9 млрд, оценил аналитик банка БКФ.
РБК01:00

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РБК: крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков

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Россияне взяли из банков 600 миллионов долларов на отпуск

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Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

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Российские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов

Lenta.ru03:46

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Газета.Ru02:31

Крупнейшие российские банки снова столкнулись с оттоком валютных вкладов

Эхо Москвы03:04

РБК: крупнейшие банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

РИА Новости03:52
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Политика

Крашенинников допустил возврат прокуратуре функции возбуждения дел

В 2007 году в России создали Следственный комитет, после чего прокуроры лишились полномочия возбуждать и закрывать уголовные дела.
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Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях

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Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Футбол

Экс-тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов»

Пресс-служба самарского футбольного клуба "Крылья Советов" объявила о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина.
Вести.Ru 03:20
Экономика

«Известия»: Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР

Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Минфина, в Гражданский кодекс на данный момент вносятся уточняющие поправки, согласно которым конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, но и денежные средства, если законность их получения невозможно доказать.
РИА Новости вчера в 21:06
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер стала мамой

Звезда "Игры престолов" родила девочку в одной из больниц Лос-Анджелеса 22 июля, сообщает TMZ.
РИА Новости 04:28
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Кино

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Киберспорт

Геймер купил 23 тысячи игр в Steam и получил уникальное достижение

Пользователь под никнеймом Sonix из Китая первым в мире получил достижение «Коллекционер игр: 23 000+» в Steam.
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Происшествия

В Архангельске мужчина убил трех женщин и пытался сжечь их тела

В Архангельске следователи предъявили обвинение мужчине за убийство трех женщин и попытку сжечь их тела, пишет пресс-служба регионального управления СК.
Газета.Ru 04:13
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Общество

В Свердловской области выявили 209 случаев заражения коронавирусом

В Свердловской области за сутки выявили 209 новых случаев COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 02:35
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Происшествия

Под Волгоградом сын убил мать и полгода получал её пенсию

Установлено, что пенсионерка проживала с сыном и снохой, но они не стали обращаться в полицию, зато полгода исправно получали пенсию родственницы.
REGNUM 03:01
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Общество

Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
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Общество

Российская подлодка впечатлила жителей Швеции своими размерами

Шведские туристы, путешествовавшие под парусом, встретили на пути российскую подводную лодку и были поражены её размерами.
News.ru вчера в 11:41
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Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Инициатива продлить выплату 10 тысяч рублей для семей, воспитывающих дети до 16 лет, на август является корректной и уместной.
iReactor 01:07
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Происшествия

Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве

RT на русском вчера в 12:06
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Финансы

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Рубль снижается по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,26%, до 71,76 рубля.
Газета.Ru 03:19
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Экономика

«Русал» сообщил о падении мирового спроса на алюминий на 6,6%

"За первую половину 2020 года мировой спрос на первичный алюминий сократился на 6,6% в годовом выражении - до 30,3 млн тонн", - отмечается в документе.
ТАСС 26 июля в 21:02
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
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Технологии

Sony собирается ограничить жизненный цикл PS5 одной пятилеткой

Главный игровой продукт компании Sony 2020 года может просуществовать в роли флагмана только до 2025 года, считают эксперты.
Goroday.ru вчера в 15:45
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Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
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Происшествия

На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru вчера в 12:07
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

МонаВиста вчера в 07:50
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Происшествия

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
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Общество

Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек

Более трети россиян (35%) сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки взамен традиционной бумажной, из них 6% работающих людей уже оформили электронный документ, а 29% хотят это сделать.
Интерфакс 04:08
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Шоу-бизнес

Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд

По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
CT news вчера в 07:08
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Как работают Яндекс.Новости?
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