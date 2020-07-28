Финансы
Lenta.ruРоссийские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов
В июне 7 из 11 российских банков из списка системно значимых потеряли более 600 миллионов долларов валютных вкладов. Такая информация следует из отчетов кредитных организаций, на которые ссылается РБК.
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с чего всё началось
В апреле—июне с валютных депозитов клиенты сняли чуть больше $2 млрд, а на текущие счета за те же три месяца поступило $1,9 млрд, оценил аналитик банка БКФ.РБК01:00
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Политика
Крашенинников допустил возврат прокуратуре функции возбуждения дел
В 2007 году в России создали Следственный комитет, после чего прокуроры лишились полномочия возбуждать и закрывать уголовные дела.
Известия 04:22
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Футбол
Экс-тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов»
Пресс-служба самарского футбольного клуба "Крылья Советов" объявила о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина.
Вести.Ru 03:20
Экономика
«Известия»: Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР
Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Минфина, в Гражданский кодекс на данный момент вносятся уточняющие поправки, согласно которым конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, но и денежные средства, если законность их получения невозможно доказать.
РИА Новости вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер стала мамой
Звезда "Игры престолов" родила девочку в одной из больниц Лос-Анджелеса 22 июля, сообщает TMZ.
РИА Новости 04:28
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
Киберспорт
Геймер купил 23 тысячи игр в Steam и получил уникальное достижение
Пользователь под никнеймом Sonix из Китая первым в мире получил достижение «Коллекционер игр: 23 000+» в Steam.
CyberSport.ru вчера в 13:49
Происшествия
В Архангельске мужчина убил трех женщин и пытался сжечь их тела
В Архангельске следователи предъявили обвинение мужчине за убийство трех женщин и попытку сжечь их тела, пишет пресс-служба регионального управления СК.
Газета.Ru 04:13
Общество
В Свердловской области выявили 209 случаев заражения коронавирусом
В Свердловской области за сутки выявили 209 новых случаев COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 02:35
Происшествия
Под Волгоградом сын убил мать и полгода получал её пенсию
Установлено, что пенсионерка проживала с сыном и снохой, но они не стали обращаться в полицию, зато полгода исправно получали пенсию родственницы.
REGNUM 03:01
Общество
Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
Общество
Российская подлодка впечатлила жителей Швеции своими размерами
Шведские туристы, путешествовавшие под парусом, встретили на пути российскую подводную лодку и были поражены её размерами.
News.ru вчера в 11:41
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Инициатива продлить выплату 10 тысяч рублей для семей, воспитывающих дети до 16 лет, на август является корректной и уместной.
iReactor 01:07
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
RT на русском вчера в 12:06
Финансы
Рубль слабо снижается к доллару и евро
Рубль снижается по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,26%, до 71,76 рубля.
Газета.Ru 03:19
Экономика
«Русал» сообщил о падении мирового спроса на алюминий на 6,6%
"За первую половину 2020 года мировой спрос на первичный алюминий сократился на 6,6% в годовом выражении - до 30,3 млн тонн", - отмечается в документе.
ТАСС 26 июля в 21:02
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Технологии
Sony собирается ограничить жизненный цикл PS5 одной пятилеткой
Главный игровой продукт компании Sony 2020 года может просуществовать в роли флагмана только до 2025 года, считают эксперты.
Goroday.ru вчера в 15:45
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Происшествия
На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru вчера в 12:07
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста вчера в 07:50
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Общество
Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек
Более трети россиян (35%) сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки взамен традиционной бумажной, из них 6% работающих людей уже оформили электронный документ, а 29% хотят это сделать.
Интерфакс 04:08
Шоу-бизнес
Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд
По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
CT news вчера в 07:08