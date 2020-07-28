В апреле—июне с валютных депозитов клиенты сняли чуть больше $2 млрд, а на текущие счета за те же три месяца поступило $1,9 млрд, оценил аналитик банка БКФ.

с чего всё началось

В июне 7 из 11 российских банков из списка системно значимых потеряли более 600 миллионов долларов валютных вкладов. Такая информация следует из отчетов кредитных организаций, на которые ссылается РБК.

Российские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов

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