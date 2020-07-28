Финансы
Газета.RuРоссияне продолжают забирать валюту из крупных банков
Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность кредитных организаций на 1 июля.
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с чего всё началось
В апреле—июне с валютных депозитов клиенты сняли чуть больше $2 млрд, а на текущие счета за те же три месяца поступило $1,9 млрд, оценил аналитик банка БКФ.РБК01:00
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Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Газета.Ru вчера в 15:33
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Гаджеты
Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы
Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra 26 июля в 11:16
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Общество
Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август
Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
Единоборства
Глава UFC заявил о возможности боя Нурмагомедова и Сен-Пьера
Лас-Вегас, США, 28 июля 2020, 10:16 — REGNUM Соперником российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер.
REGNUM 03:16
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru вчера в 07:18
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
В настоящее время выясняется, какой предмет мужчина бросил в полицейского.
Газета.Ru вчера в 14:56
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
По данным федерального центра «Агроэкспорт», за полгода Украина завезла из России 40,9 тыс. т мяса, а КНР почти в два раза больше — 79,9 тыс. т. Китай нарастил поставки мяса в 11 раз, год назад его объем составил только 7 тыс. т.
Коммерсантъ вчера в 20:15
Общество
Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса
Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него.
Российская газета 00:57
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
27 июля портал TMZ сообщил радостную новость — актриса Софи Тернер впервые стала мамой.
Woman.ru вчера в 13:52
Общество
В ООН заявили об опасности защитных масок от коронавируса
В ООН заявили об опасности защитных масок от коронавируса.
Piter.tv 02:59
Шоу-бизнес
Модель популярного бренда показала голое тело и порадовала поклонников
Lenta.ru 26 июля в 21:18
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
Политика
Украина и Польша намерены препятствовать запуску «Северного потока-2»
Украина и Польша будут предпринимать совместные шаги, чтобы помешать реализации «Северного потока-2», говорится в сообщении МИД Украины.
Коммерсантъ вчера в 19:31
Происшествия
В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием
ИА Красная Весна 02:24
Космос
На спутнике Сатурна обнаружена инопланетная база диаметром 5 км
Территория новостей 25 июля в 08:06
Общество
Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
Экономика
Россияне отказываются от туров, несмотря на компенсации
Еще 84,2 процента участвовавших в опросе ответили, что компенсация за туры может привести к значительному росту их стоимости, передает ТАСС.
ФедералПресс 02:36
Общество
Российская подлодка впечатлила жителей Швеции своими размерами
Шведские туристы, путешествовавшие под парусом, встретили на пути российскую подводную лодку и были поражены её размерами.
News.ru вчера в 11:41
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Игры
Российских подписчиков сервиса PS Plus снова обделили
Токио, 28 июля 2020, 09:45 — REGNUM В августе подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2и Fall Guys: Ultimate Knockout.
REGNUM 02:45
Транспорт
Скоростной автобан от Москвы до Казани построят за 507 млрд рублей
«Автодор» объявил тендеры на строительство скоростной трассы, которая должна связать Москву с Казанью и Нижним Новгородом.
ФАН 01:39
Общество
Двое выпускников петербургских лицеев получили 300 баллов на ЕГЭ
Мойка78 вчера в 06:07
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Шоу-бизнес
Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд
По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
CT news вчера в 07:08