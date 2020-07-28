Финансы

Газета.RuГазета.RuРоссияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность кредитных организаций на 1 июля.
Читать в источнике
Комментировать63
с чего всё началось

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

В апреле—июне с валютных депозитов клиенты сняли чуть больше $2 млрд, а на текущие счета за те же три месяца поступило $1,9 млрд, оценил аналитик банка БКФ.
РБК01:00

Подробнее о событии

Жители России продолжают забирать валюту из банков

ГЛАС.RU03:15

Россияне массово забирают валюту из крупных банков

News.ru03:04

Крупнейшие российские банки снова столкнулись с оттоком валютных вкладов

Эхо Москвы03:04

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Газета.Ru02:31

Крупные банки в России продолжают терять валютных вкладчиков

Росбалт02:35

Банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

Банки.ру01:58

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Происшествия

СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими

Газета.Ru вчера в 15:33
121
Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
195
Гаджеты

Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы

Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra 26 июля в 11:16
17
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
1,3K
Общество

Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август

Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
163
Единоборства

Глава UFC заявил о возможности боя Нурмагомедова и Сен-Пьера

Лас-Вегас, США, 28 июля 2020, 10:16 — REGNUM Соперником российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер.
REGNUM 03:16
Политика

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru вчера в 07:18
110
Кино

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
41
Общество

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Газета.Ru 01:45
2K
Происшествия

Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

В настоящее время выясняется, какой предмет мужчина бросил в полицейского.
Газета.Ru вчера в 14:56
66
Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

По данным федерального центра «Агроэкспорт», за полгода Украина завезла из России 40,9 тыс. т мяса, а КНР почти в два раза больше — 79,9 тыс. т. Китай нарастил поставки мяса в 11 раз, год назад его объем составил только 7 тыс. т.
Коммерсантъ вчера в 20:15
324
Общество

Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса

Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него.
Российская газета 00:57
15
Шоу-бизнес

Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями

27 июля портал TMZ сообщил радостную новость — актриса Софи Тернер впервые стала мамой.
Woman.ru вчера в 13:52
2
Общество

В ООН заявили об опасности защитных масок от коронавируса

В ООН заявили об опасности защитных масок от коронавируса.
Piter.tv 02:59
2
Шоу-бизнес

Модель популярного бренда показала голое тело и порадовала поклонников

Lenta.ru 26 июля в 21:18
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
545
Политика

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

REGNUM 01:27
2K
Политика

Украина и Польша намерены препятствовать запуску «Северного потока-2»

Украина и Польша будут предпринимать совместные шаги, чтобы помешать реализации «Северного потока-2», говорится в сообщении МИД Украины.
Коммерсантъ вчера в 19:31
10
Происшествия

В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием

ИА Красная Весна 02:24
1
Космос

На спутнике Сатурна обнаружена инопланетная база диаметром 5 км

Территория новостей 25 июля в 08:06
5
Общество

Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
39
Экономика

Россияне отказываются от туров, несмотря на компенсации

Еще 84,2 процента участвовавших в опросе ответили, что компенсация за туры может привести к значительному росту их стоимости, передает ТАСС.
ФедералПресс 02:36
Общество

Российская подлодка впечатлила жителей Швеции своими размерами

Шведские туристы, путешествовавшие под парусом, встретили на пути российскую подводную лодку и были поражены её размерами.
News.ru вчера в 11:41
105
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
272
Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
2
Игры

Российских подписчиков сервиса PS Plus снова обделили

Токио, 28 июля 2020, 09:45 — REGNUM В августе подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2и Fall Guys: Ultimate Knockout.
REGNUM 02:45
12
Транспорт

Скоростной автобан от Москвы до Казани построят за 507 млрд рублей

«Автодор» объявил тендеры на строительство скоростной трассы, которая должна связать Москву с Казанью и Нижним Новгородом.
ФАН 01:39
70
Общество

Двое выпускников петербургских лицеев получили 300 баллов на ЕГЭ

Мойка78 вчера в 06:07
Путешествия

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Газета.Ru 02:04
138
Шоу-бизнес

Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд

По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
CT news вчера в 07:08
18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное