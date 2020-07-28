Крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков даже после пика кризиса и пандемии, следует из отчетности кредитных организаций на 1 июля.

с чего всё началось

Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность кредитных организаций на 1 июля.

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