Экономика

РБКРБКРоссияне продолжили экономить и фиксировать рост цен

Россияне чувствуют, что инфляция растет быстрее, чем они ожидают, и более высокими темпами, чем утверждает официальная статистика. Об этом говорится в исследовании консалтинговой PwC «Последние тенденции на рынке розничной торговли и производства потребительских товаров» за второй квартал 2019 года.
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Денежная база в России незначительно увеличилась за август

Росбалт16 сентября в 02:14

Власти готовы тратить резервы на что угодно, кроме благосостояния граждан - экономист

Infox.ru09:46

«Титаник», набитый деньгами. Власти готовы тратить резервы на что угодно, кроме благосостояния граждан

Новая газетавчера в 13:41

Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен

РБК17:02
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:28, Вашингтон
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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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«Локомотив» обыграл в гостях «Байер» в Лиге чемпионов

"Локомотив" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "железнодорожники" на выезде одолели немецкий "Байер" - 2:1.
Российская газета 17:05
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Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом

Еще специалисты сообщили, что в Татарстане средний возраст автомобилей составил 8,5 года. В этом регионе продаются самые молодые машины.
Tvoe-avto.com 15 сентября в 11:34
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В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
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Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией

НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Известия 16:38
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Киев согласился на «формулу Штайнмайера» по Донбассу

Украина согласилась принять результат будущих местных выборов в Донбассе как легитимный и предоставить этой территории особый статус, если итоги электорального процесса утвердит ОБСЕ.
Газета.Ru 14:56
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Посол США в Украине призвал усилить санкционное давление на Россию

Дипломат отметил, что на сегодняшний день имеется возможность применить против Москвы секторальные санкции в оборонной, энергетической, и финансовой сфере.
ГЛАС.RU 10:22
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
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В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Гаджеты

Apple выпустила iOS 13.1 beta 4

Апдейт iOS 13.1 beta 4 весит около 150 Мб. Загрузить новую прошивку могут участники специальной программы Apple.
The GEEK 13:50
Наука

Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений

Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.
Naked Science 16 сентября в 13:28
Армия и оружие

Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ

Вице-президент США заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
Пятый канал вчера в 23:07
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Процессор Intel Core i9-9900KS обнажил прирост в базовой частоте и TDP

При взгляде на значение TDP становится понятно, что именно этот прирост позволил поднять базовую частоту процессора.
3DNews 14:20
Политика

В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова

Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
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Армия и оружие

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М

На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Политика

Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову

РБК 12:20
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Политика

Глава ФРС ответил на критику Трампа

Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.
Газета.Ru 16:20
Происшествия

Останки 20 человек обнаружили у ТРЦ в Краснодаре

В Краснодаре мужчина обнаружил у торгово-развлекательного центра останки 20 человек.
Газета.Ru 09:22
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Происшествия

В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов

Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.
Российская газета 05:54
Футбол

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

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Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах

Lenta.ru вчера в 15:48
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
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Нейрохирург назвал указывающие на рак головного мозга симптомы

Взгляд.ру 14 сентября в 20:12
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Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции

Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК 06:18
Общество

Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

Ореанда-Новости вчера в 05:34
Здоровье

Соломатина назвала продукты, провоцирующие бессонницу

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему.
Вечерняя Москва вчера в 07:20
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Алана Мамаева опубликовала фото с мужем

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.
РИА Новости вчера в 11:21
Экономика

Россия проиграет США в битве за рынок СПГ

США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне.
Газета.Ru 15:33
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