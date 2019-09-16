Экономика
РБКРоссияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
Россияне чувствуют, что инфляция растет быстрее, чем они ожидают, и более высокими темпами, чем утверждает официальная статистика. Об этом говорится в исследовании консалтинговой PwC «Последние тенденции на рынке розничной торговли и производства потребительских товаров» за второй квартал 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:28, Вашингтон
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Футбол
«Локомотив» обыграл в гостях «Байер» в Лиге чемпионов
"Локомотив" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "железнодорожники" на выезде одолели немецкий "Байер" - 2:1.
Российская газета 17:05
Авто
Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом
Еще специалисты сообщили, что в Татарстане средний возраст автомобилей составил 8,5 года. В этом регионе продаются самые молодые машины.
Tvoe-avto.com 15 сентября в 11:34
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Известия 16:38
Политика
Киев согласился на «формулу Штайнмайера» по Донбассу
Украина согласилась принять результат будущих местных выборов в Донбассе как легитимный и предоставить этой территории особый статус, если итоги электорального процесса утвердит ОБСЕ.
Газета.Ru 14:56
Политика
Посол США в Украине призвал усилить санкционное давление на Россию
Дипломат отметил, что на сегодняшний день имеется возможность применить против Москвы секторальные санкции в оборонной, энергетической, и финансовой сфере.
ГЛАС.RU 10:22
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Гаджеты
Apple выпустила iOS 13.1 beta 4
Апдейт iOS 13.1 beta 4 весит около 150 Мб. Загрузить новую прошивку могут участники специальной программы Apple.
The GEEK 13:50
Наука
Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений
Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.
Naked Science 16 сентября в 13:28
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Вице-президент США заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
Пятый канал вчера в 23:07
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-9900KS обнажил прирост в базовой частоте и TDP
При взгляде на значение TDP становится понятно, что именно этот прирост позволил поднять базовую частоту процессора.
3DNews 14:20
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 07:20
Армия и оружие
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Политика
Глава ФРС ответил на критику Трампа
Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.
Газета.Ru 16:20
Происшествия
Останки 20 человек обнаружили у ТРЦ в Краснодаре
В Краснодаре мужчина обнаружил у торгово-развлекательного центра останки 20 человек.
Газета.Ru 09:22
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Происшествия
В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов
Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.
Российская газета 05:54
Футбол
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Нева Спорт 06:42
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Lenta.ru вчера в 15:48
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Здоровье
Нейрохирург назвал указывающие на рак головного мозга симптомы
Взгляд.ру 14 сентября в 20:12
Общество
Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции
Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК 06:18
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Здоровье
Соломатина назвала продукты, провоцирующие бессонницу
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему.
Вечерняя Москва вчера в 07:20
Футбол
Алана Мамаева опубликовала фото с мужем
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.
РИА Новости вчера в 11:21
Экономика
Россия проиграет США в битве за рынок СПГ
США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне.
Газета.Ru 15:33