Финансы

Мой БрянскМой БрянскРоссияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд

На 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте сократился на 1,2%. Клиенты российских банков в апреле продолжили снимать средства с депозитов, забрав 1,1 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ.
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