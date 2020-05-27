Финансы
Lenta.ruРоссияне массово забрали валюту из банков
Россияне в апреле 2020 года четвертый месяц подряд продолжили массово выводить валюту с банковских депозитов. Согласно статистике Банка России, из кредитных учреждений забрали 1,1 миллиарда долларов.
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Общество
Более 20% россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) считают эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц, еще 9,6% уверены, что опасность преувеличена.
Ведомости 02:03
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском вчера в 13:08
Происшествия
Экс-депутата Госдумы РФ Дениса Волчека оставили в СИЗО
Москва, 25 мая 2020, 14:31 — REGNUM Московский городской суд подтвердил законность ареста бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Волчека, обвиняемого в мошенничестве, сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM Регнум в пресс-службе суда.
REGNUM 25 мая в 07:31
Общество
В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет
В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Rambler News Service вчера в 08:09
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
ТАСС вчера в 17:09
Авто
Новый Haval H6 показали до премьеры
Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии.
Новые автомобили 25 мая в 00:43
Общество
В Кузбассе выявили ещё 20 случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 28 мая, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:57
Политика
В США приняли закон о санкциях против Китая
Конгресс США принял законопроект, который позволяет вводить строгие санкции по отношению к гражданам Китая, которые виноваты в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Lenta.ru 01:52
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Космос
NASA доставило на МКС последнюю партию стеллажей и научного оборудования
Сообщается, что оборудование, доставленное на МКС для проведения экспериментов, какое-то время ещё будет полезно, поэтому его не собираются демонтировать сразу.
Машины и Механизмы 25 мая в 07:06
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Минтруд предложил новые меры поддержки для безработных граждан в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Профиль вчера в 15:36
Политика
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником.
ТАСС вчера в 18:06
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК вчера в 13:27
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Общество
Посол в Дублине рассказал о ситуации с застрявшими в Ирландии россиянами
Возвращение на родину застрявших в Ирландии российских граждан – самая сложная проблема и главная задача, над решением которой буквально бьется сейчас посольство РФ в Дублине, рассказал в интервью РИА Новости глава дипмиссии Юрий Филатов.
РИА Новости 02:10
Единоборства
Стал известен соперник россиянина Яна в титульном поединке UFC
Стал известен соперник российского бойца Абсолютного бойцсковского чемпионата (UFC) Петра Яна в титульном поединке за вакантный чемпионский пояс в легчайшем весе.
Lenta.ru 02:23
Политика
В Twitter объяснили свой поступок в отношении публикаций Трампа
В Twitter объяснили, почему служба безопасности отметила публикации президента США Дональда Трампа как не соответствующие действительности.
Pravda.Ru 01:51
Общество
Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года, в нее войдут модули, которые раньше планировалось отправить к Международной космической станции, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 15:46
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости вчера в 04:49
Недвижимость
В Москве начали предлагать бесплатную ипотеку
На фоне снижения спроса на жилье московские застройщики начали вместо огромных скидок предлагать покупателям почти бесплатную — но только в первый год — ипотеку.
Lenta.ru 01:52
Футбол
Чемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты
Жюль Планка, адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что француз планирует покинуть российский клуб.
Газета.Ru вчера в 17:09
Энергетика
Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США
Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
Интерфакс 01:45
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском вчера в 13:15
Шоу-бизнес
NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени
Актуальные Новости вчера в 01:09
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Происшествия
В Новосибирской области выявили 87 новых случаев коронавируса
В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 87 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб утром 26 мая.
АиФ Новосибирск 26 мая в 01:10