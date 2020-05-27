Наибольший отток пришелся на март. Из отчета Банка России следует, что россияне четвертый месяц выводят валюту с банковских депозитов, сообщают РИА Новости. На 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте снизился на 1,1 миллиарда долларов по сравнению с прошлым месяцем.

Россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд

Общество В Москве с 1 июня вводится «Прогулочный режим» Как писал сайт kp.ru, Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 14 июня, но в порядке эксперимента в столице вводится «Прогулочный режим» на две недели, с 1 по 14 июня, с определенными ограничениями. 1,2K

Общество Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии. 383

Энергетика Оценены запасы нефти и газа в России Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет. 87

Энергетика Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform. 2,3K

Здоровье Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8". 468

Экономика С зарплат россиян захотели взимать новый взнос В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.

Политика В Кремле прокомментировали иск Игнатьева к Путину Москва, 27 мая 2020, 14:59 — REGNUM В администрации президента РФ знают об иске бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который пытается оспорить указ главы государства о его досрочной отставке с занимаемой должности, однако этот вопрос не является главным для Кремля. 16

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о сроках открытия детских лагерей Читайте такжеВласти Севастополя планируют открыть летние лагеря Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации для организации детского отдыха в летних оздоровительных лагерях. 12

Политика Пентагон уведомил Конгресс об успехах Украины в борьбе с коррупцией Как сообщает телекомпания CNN «Украина достигли прогресса в борьбе с коррупцией, за счет усиления прозрачности и общественного контроля», что позволяет США осуществить поставки Украине военной техники на $125 млн.

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 646

Политика Шредер назвал посла Украины «карликом» Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях. 167

Шоу-бизнес Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь. 14

Общество В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим указом в рамках мер по противодействию коронавирусу продлил до 8 июня временный запрет на работу санаториев, а других домов отдыха, турбаз и отелей – до 22 июня.

Космос США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. 1,1K

Здоровье В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи Чита, 28 мая 2020, 06:52 — REGNUM В Читу для помощи в лечении жителей Забайкальского края с COVID-19 прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.