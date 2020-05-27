Финансы

РБКРБКРоссияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд

На 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он сократился на 1,2%. Отток средств с валютных депозитов в прошлом месяце оказался не таким значительным, как в марте. Тогда на фоне обвала рубля и паники на финансовых рынках россияне забрали из банков $5 млрд.
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Россияне продолжили забирать валюту из банков на фоне пандемии

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Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд

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Россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков

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Мучения банкиров: доллары в Россию ввозят самолетами

Konkurent.ruвчера в 19:28

Россияне продолжают спасать свои деньги из банков

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В марте этого года россияне сняли со своих счетов рекордную за шесть лет сумму

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Общество

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Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
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Экономика

Принятый в СССР пенсионный возраст намерены вернуть россиянам

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В Саратовской области разрешили торговать нижним бельем

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Регион 64 00:41
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Общество

С 1 июня в России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа туристических объектов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Коммерсантъ 25 мая в 10:06
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Общество

В Москве изменилась пропускная система

Российская газета 02:08
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Президент озвучил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка

Сегодня президент России озвучил дату проведения долгожданного Парада Победы в России.
Канал 7+ вчера в 08:25
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Экономика

Валентин Коновалов выступает с отчетом о своей работе

Сообщил, что Хакасия ждет инвесторов, бюджет республики скоро станет больше, а экологическая обстановка безопаснее - это стратегия развития региона до 2030 года.
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Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
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Пелагея подала на развод с Телегиным

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На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

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Общество

Где за сутки в Кузбассе выявили новые случаи коронавируса

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ВашГород.ру 25 мая в 00:25
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Шоу-бизнес

Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино

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Общество

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В своем посте Овчинников написал, что за последние 25 дней (с 30 апреля до 24 мая включительно) официальное количество выявленных больных за сутки 4 раза заканчивалось на 99.
Дождь 25 мая в 14:58
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
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Космос

Американская компания SpaceX впервые отправляет астронавтов на МКС

Американский пилотируемый корабль отправляется к МКС впервые за девять лет. Все это время космонавты летали на МКС российским "Союзом".
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Происшествия

Экс-офицеров ФСБ осудят за фабрикацию уголовных дел: они якобы подбрасывали подозреваемым золото

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Происшествия

Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия вчера в 02:34
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Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
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Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания 25 мая в 07:35
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Происшествия

В Москве суд продлил арест двум генералам МВД

Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
RT на русском вчера в 07:32
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Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме

По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
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Премьер Ирландии объявил карантинные меры и пошёл на пикник с друзьями

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар отправился с друзьями на пикник, нарушая введённые им же накануне карантинные меры, сообщает New York Post.
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Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии

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В общей сложности количество выздоровевших в ВС РФ увеличилось до 3062.
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Эксперты назвали недостатки фургона Lada Largus

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