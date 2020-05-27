Финансы
РБКРоссияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд
На 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он сократился на 1,2%. Отток средств с валютных депозитов в прошлом месяце оказался не таким значительным, как в марте. Тогда на фоне обвала рубля и паники на финансовых рынках россияне забрали из банков $5 млрд.
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Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия вчера в 02:34
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар отправился с друзьями на пикник, нарушая введённые им же накануне карантинные меры, сообщает New York Post.
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В среднем по стране показатель составляет 350 тысяч рублей, в зависимости от города – от 240 до 580 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на итоги опроса компании «Сбербанк Управление Активами».
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