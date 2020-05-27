Финансы

РБКРБКРоссияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд

На 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он сократился на 1,2%. Отток средств с валютных депозитов в прошлом месяце оказался не таким значительным, как в марте. Тогда на фоне обвала рубля и паники на финансовых рынках россияне забрали из банков $5 млрд.
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Россияне испуганно сняли с банковских счетов миллиарды долларов

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Ученые приближаются к созданию более мощных и долговечных аккумуляторов

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10 сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год

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В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
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Создан искусственный глаз, превосходящий по возможностям человеческий

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