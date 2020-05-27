Финансы
РБКРоссияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд
На 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он сократился на 1,2%. Отток средств с валютных депозитов в прошлом месяце оказался не таким значительным, как в марте. Тогда на фоне обвала рубля и паники на финансовых рынках россияне забрали из банков $5 млрд.
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Экономика
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Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
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Политика
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Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 16:49
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
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РИА Новости 11:36
Кино
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Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Наука
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Физики из Японии создали новую периодическую таблицу элементов, основанную на поведении протонов в ядре атома.
Planet Today 07:53
Происшествия
В Новосибирской области умер ещё один пациент с коронавирусом
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REGNUM 26 мая в 01:13
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Общество
«Вкусвилл» открыл свой первый магазин в Европе
Российская сеть "Вкусвилл" вышла на рынок Европы, открыв свой первый магазин в Нидерландах, говорится в сообщении компании.
ТАСС 11:39
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала лицо своего новорожденного сына Ильи
Анастасия Шубская 27 мая подарила своему мужу Александру Овечкину второго сына, которого назвали Ильей.
Дни24 00:22
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru 08:07
Авто
На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета
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Новые автомобили 26 мая в 03:00
Космос
Предложен способ связи с межзвёздными зондами
Вести.Ru 09:28
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Политика
«Юмашевы готовы восстать и разнести все путинское наследие»
Рост политической субъектности регионов в период пандемии породил споры о необходимости развития федерализма в России.
URA.Ru 13:10
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
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Происшествия
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РИА Новости 19:41
Происшествия
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Представитель Южно-Сахалинского городского суда сообщил журналистам, что предварительное заседание суда по второму уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавинанамечено на 4 июня.
Московский Комсомолец 19:50
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Общество
Москвичам разъяснили правила поездок в непродовольственные магазины
Москвичам для поездок в непродовольственные магазины необходимо получить пропуск «по иным целям», который выдается горожанам дважды в неделю.
Известия 08:14
Происшествия
17-летняя сахалинка попала в ДТП
В результате ДТП 17-летняя девушка-пассажир получила травмы.
Сахалин.Инфо 19:31
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Политика
Рогозин объяснил, что стоит за идеей Маска бомбить Марс
Напомним, Маск предложил с помощью ядерной бомбардировки улучшить атмосферу Марса.
Российская газета вчера в 16:14