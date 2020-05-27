Финансы
Комсомольская правдаРоссияне продолжили забирать валюту из банков
Россияне продолжили четвёртый месяц подряд выводить валюту с депозитных счетов в банках. В Центробанке сообщили, что из банков за апрель забрали уже 1,1 миллиарда долларов. За четыре месяца 2020 года россияне сняли со счетов почти всю валюту, которая накопилась за 2019 год.
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Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
Суд прекратил дело в отношении Батуриной о клевете
Мировой суд Элисты прекратил дело в отношении российской предпринимательницы Елены Батуриной по обвинению в клевете.
Известия 06:27
Путешествия
В АТОР заявили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок
«Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края нет», — сказала Ломидзе.
РБК 06:14
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд на Путина
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM 01:13
Общество
Псковский губернатор попросил Путина помочь региону с медперсоналом
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь региону ликвидировать дефицит медработников и предоставить медоборудование в рамках борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости 05:53
Хоккей
«Динамо» объявило о подписании контракта с Еременко
Московский хоккейный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта на один сезон с 40-летним голкипером Александром Еременко, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
РИА Новости 06:31
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.
ТАСС вчера в 17:03
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 25 мая в 12:32
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Общество
Билли Айлиш опубликовала бодипозитивный фильм о своем теле
Певица Билли Айлиш опубликовала короткий фильм "Не моя ответственность" о бодипозитивном отношении к себе.
Газета.Ru 06:24
Экономика
Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
REGNUM 05:32
Культура
В Татарстане стартует новое онлайн-шоу «Татарстар»
Новое онлайн-шоу и конкурс исполнителей «Татарстар» стартует сегодня в Татарстане в честь празднования 100-летия ТАССР.
Новый Век 05:55
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию «дочки» американского банка Morgan Stanley
Банк России с 27 мая аннулировал лицензию российской "дочки" банка Morgan Stanley согласно заявке о добровольной ликвидации.
Вести.Ru 06:01
Политика
Грузия отказалась отменять запрет на полеты военных РФ у своих границ
Накануне в МИД России заявили, что разрешение на проведение мониторинговых полетов у границ Абхазии и Южной Осетии возможно лишь том случае, если Грузия будет соблюдать условия ДОН.
Известия 05:01
Происшествия
Пропавшую иркутянку нашли мертвой на Александровском тракте
Твой Иркутск 00:22
Общество
Польша отменит обязательное ношение масок 30 мая
Страна планирует вернуться к обычной жизни не позднее июля Полякам будет разрешено выходить на улицу без защитных масок с 30 мая, а кинотеатры, театры, бассейны и спортивные залы откроются 6 июня, заявил в среду премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Inc-news.ru 06:14
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Авто
BMW раскрыла рестайлинговый 5-Series
Компания BMW раскрыла рестайлинговое семейство 5-Series, показав обновленные седан и универсал.
Коммерсантъ 04:58
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Армия и оружие
Первый пуск подводного беспилотника «Посейдон» запланирован на осень
Собеседник информагентства рассказал, что пуск состоится с борта атомной субмарины «Белгород», которая является первым опытным носителем этих беспилотников.
Слово и Дело вчера в 02:36
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
Общество
Модернизированный дальний бомбардировщик испытали на сверхзвуке
Ранее топливные штанги были сняты со всех бомбардировщиков, чтобы их не включили в список стратегических самолетов и Ту-22М не попали под действие договора о сокращении наступательных вооружений между СССР и США.
Вести.Ru 06:15
Наука
Способ спасать легкие пациентов с коронавирусом найден
Шведские медики предложили лечить повреждения легочной ткани при помощи стволовых клеток у пациентов, зараженных коронавирусом.
Live24 вчера в 05:48
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05