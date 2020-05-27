Финансы
Газета.RuРоссияне продолжили забирать валюту из банков в апреле
За прошедший апрель объем вкладов физических лиц в иностранной валюте уменьшился на $1,1 млрд, то есть на 1,2%. С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год. Наибольший отток средств произошел в марте.
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Подавший в суд на Путина бывший губернатор попал в больницу
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, подавший в суд на президента России Владимира Путина, попал в больницу.
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У второго футболиста «Рубина» нашли коронавирус
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Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
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Ранее во Всемирной организации по охране здоровья животных сообщили, что анализ пятилетней кошки в России показал положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19.
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Политика
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Во вторник министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия готова допустить миссии наблюдения по Договору об открытом небе в 10-километровые зоны вдоль границ на Кавказе, если Грузия разрешит российские полеты над своей территорией.
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Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
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Саратов - лучший город в мире и просил бы с этим трендом жить и работать.
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Видеофрагмент из показательного номера "Лара Крофт" олимпийской чемпионки Алины Загитовой, где спортсменка не может расстегнуть куртку, собрал 22 млн просмотров.
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Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
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На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
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Lenta.ru 04:23
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Общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 3 506 человек.
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Политика
Голосование по Конституции может пройти в июле
Голосование по поправкам к Конституции РФ может состояться в первой половине июля 2020 года.
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Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
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Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
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Обнародованы уникальные данные о советских и иностранных танках
Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) предоставило музею «Уралвагонзавода» (входит в госкорпорацию «Ростех») уникальную историческую документацию о советских и иностранных танках, сообщает пресс-служба концерна.
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:12
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Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15