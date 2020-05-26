За прошедший апрель объем вкладов физических лиц в иностранной валюте уменьшился на $1,1 млрд, то есть на 1,2%. С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год. Наибольший отток средств произошел в марте.

Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле

Происшествия В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 65

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 5,2K

Армия и оружие США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс . 729

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 18

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Авто Официально представлен обновленный BMW 5 серии Дизайн BMW 5 серии изменили по короткому и логичному сценарию: спереди появилась новая адаптивная LED-оптика в стиле "трешки" и "семерки" - с более современной светографикой и опциональной технологией BMW Laserlight. 1

Общество В Москве изменилась пропускная система Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77. 430

Шоу-бизнес Пугачева поздравила Орбакайте с днем рождения старыми фотографиями Дважды поздравила Алла Пугачева с днем рождения свою старшую дочь Кристину Орбакайте, которой в понедельник исполнилось 49 лет. 12

Культура Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.

Общество Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. 16

Шоу-бизнес Возлюбленную Нагиева из «Кухни» не узнали на фото с мужем В сериале девушка сыграла роль стервочки Фото: кадр из сериала "Кухня" 25 мая у ее супруга был день рождения, и она выложила фотографию с нежным поцелуем, которую они однажды сделали на Шри-Ланке. 1

Экономика Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13% С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая. 1,1K

Шоу-бизнес Александр Овечкин стал отцом во второй раз Малыш родился в США, где и живет пара. Радостным известием хоккеист поделился в социальных сетях.

Экономика Агрокомплекс Ткачева вошел в топ-3 крупнейших землевладельцев России Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева, который принадлежит семье экс-министра сельского хозяйства и экс-главы Краснодарского края Александра Ткачева, в мае вошел в топ-3 крупнейших агропромышленных холдингов России, сообщает РБК. 60

Общество Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа. 15

Авто Петербургский завод Toyota начал экспортировать автомобили в Армению Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу ООО «Тойота Мотор», до конца 2020 года Toyota отправит в Армению 450 автомобилей Camry и RAV4, постепенно увеличивая объемы поставок в перспективе. 14

Шоу-бизнес Актер Игорь Петренко показал подросших дочек Сообщается, что в сентябре прошлого года Петренко вместе с супругой отметил трехлетие со дня свадьбы, и он до сих пор не устает восхищаться своей женой.