Финансы
Газета.RuРоссияне продолжили забирать валюту из банков в апреле
За прошедший апрель объем вкладов физических лиц в иностранной валюте уменьшился на $1,1 млрд, то есть на 1,2%. С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год. Наибольший отток средств произошел в марте.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
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Президент назначил даты Парада Победы и шествия «Бессмертного полка»
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Взгляд-инфо вчера в 08:39
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РИА Новости вчера в 20:15
Армия и оружие
США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
Шоу-бизнес
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Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
В России заболело коронавирусом более 370 тысяч человек
Всего в стране заболели коронавирусом 370 680 человек.
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Дизайн BMW 5 серии изменили по короткому и логичному сценарию: спереди появилась новая адаптивная LED-оптика в стиле "трешки" и "семерки" - с более современной светографикой и опциональной технологией BMW Laserlight.
Вести.Ru 03:20
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Ревизор.ру 25 мая в 11:03
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
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Московский Комсомолец 25 мая в 10:39
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Шоу-бизнес
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Комсомольская правда вчера в 04:41
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
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Известия вчера в 10:47
Шоу-бизнес
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StarHit.ru 03:48
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Агрокомплекс Ткачева вошел в топ-3 крупнейших землевладельцев России
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Общество
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В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.
РБК 02:49
Авто
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Сообщается, что в сентябре прошлого года Петренко вместе с супругой отметил трехлетие со дня свадьбы, и он до сих пор не устает восхищаться своей женой.
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Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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Видеофрагмент из показательного номера "Лара Крофт" олимпийской чемпионки Алины Загитовой, где спортсменка не может расстегнуть куртку, собрал 22 млн просмотров.
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