Финансы
Газета.RuРоссияне продолжили забирать валюту из банков в апреле
За прошедший апрель объем вкладов физических лиц в иностранной валюте уменьшился на $1,1 млрд, то есть на 1,2%. С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год. Наибольший отток средств произошел в марте.
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Наука
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Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru вчера в 20:28
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В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40
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Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
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Здоровье
В Екатеринбурге больницу оштрафовали после вспышки коронавируса
В Екатеринбурге Центральную городскую больницу №1 оштрафовали на 100 тысяч рублей.
АиФ Урал 05:30
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии госпитализирован
Напомним, указом президента Игнатьев освобождён от должности главы Чувашии «в связи с утратой доверия».
Ореанда-Новости 06:36
Общество
Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели
Мослента вчера в 22:14
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Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Транспорт
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Компания "Аэроэкспресс", которая перевозит пассажиров между Москвой и столичными аэропортами, с 15 июня снизит стоимость поездки до 300 руб. Компания намерена восстановить отмененные ранее поезда в аэропорты в полном объеме.
Вести.Ru 04:21
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Кино
Фильм продюсера Сергея Саркисова номинирован на премию «Эмми»
Культуромания 04:44
Политика
Трамп анонсировал «мощный» ответ Китаю за действия в Гонконге
Президент США Дональд Трамп пообещал скоро объявить о жестких мерах, которые США могут принять в адрес Китая в ответ на действия Пекина в отношении Гонконга, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 00:09
Политика
Путин обсудит с Собяниным ситуацию с коронавирусом
Сегодня днем президент РФ Владимир Путин проведет совещание с мэром Москвы в формате телеконференции.
Российская газета 07:36
Происшествия
В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка
Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:40
Общество
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Компания «Макдоналдс» намерена поддержать своих сотрудников в кризисный период и объявила о том, что будет поднимать уровень окладов для сотрудников ресторанов сети в России, также будут увеличены и почасовые ставки.
Моллы.Ru 05:51
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Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
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Коммерсантъ 06:32
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Городовой вчера в 03:12
Космос
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
Как сообщил РИА Новости председатель совета директоров Сергей Сопов, поскольку в нашей стране нет необходимых технологий, композитный корпус заказали в Германии.
Говорит Москва 00:43
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Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
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Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Игры
Вышел фильм о разработке игр Dishonored, Prey и Half-Life 2: Episode 4
REGNUM вчера в 15:11
Общество
Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 03:57
Здоровье
В Свердловской области выявили 235 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 235 заболевших коронавирусом.
Областная газета 03:35
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 25 мая в 08:27
Политика
Глава МИД Украины пообещал России «ответки» за дипломатические «атаки»
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия будет продолжать «дипломатические атаки» в отношении Украины, то получит «ответки».
Известия 07:22
Энергетика
Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин
Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива.
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