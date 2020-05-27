Финансы

Газета.RuГазета.RuРоссияне продолжили забирать валюту из банков в апреле

За прошедший апрель объем вкладов физических лиц в иностранной валюте уменьшился на $1,1 млрд, то есть на 1,2%. С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год. Наибольший отток средств произошел в марте.
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