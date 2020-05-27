Финансы
Газета.RuРоссияне продолжили забирать валюту из банков в апреле
За прошедший апрель объем вкладов физических лиц в иностранной валюте уменьшился на $1,1 млрд, то есть на 1,2%. С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год. Наибольший отток средств произошел в марте.
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Политика
В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы
День проведения парады Победы с большой долей вероятности станет выходным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Режиссер «Грани будущего» снимет Тома Круза в космосе
ИА InterMedia 05:14
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Бэйл не понимает, почему болельщики «Реала» освистывают его
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Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Авто
В гараже обнаружили Москвич-2140 практически без пробега
Обнаружил культовую советскую машину автоблогер Roma Urraco. Данный советский седан была выпущен в 1983 году.
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Шоу-бизнес
Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»
Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
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Общество
Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что считает допустимым убивать людей, чтобы отстаивать честь и достоинство.
Lenta.ru 05:55
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Шредер назвал «карликом» посла Украины в ответ на критику его слов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвав его в своей речи карликом.
Газета.Ru 07:30
Авто
На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета
Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений.
Тарантас Ньюс вчера в 03:05
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК вчера в 14:36
Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Кино
Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи
Актера Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи из комиксов "Люди Икс", которого он никогда не играл в кино.
Газета.Ru 03:58
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
Здоровье
«Заболевшие» коронавирусом медики Родниковской ЦРБ оказались здоровыми
Медики Родниковской ЦРБ, у которых ранее тестированием были выявлены факты заражения коронавирусной инфекцией, оказались здоровыми.
Ивановские новости 07:00
Экономика
Сбербанк снизил ставку рефинансирования ипотеки
Сбербанк уменьшил ставку рефинансирования ипотеки. Отныне перекредитоваться в банке можно под 8,5 процента годовых.
Lenta.ru 25 мая в 08:25
Общество
Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете
В клевете предпринимательницу обвинял Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве ее брата Виктора Батурина.
Интерфакс 06:41
Общество
В России у кошки выявили коронавирус
Результаты теста на коронавирус показали положительный результат. Сейчас кошка находится на карантине по месту жительства владельца.
Заинск-информ 04:33
Общество
Рособрнадзор опубликовал обновленное расписание ЕГЭ
Рособрнадзор опубликовал обновленное расписание ЕГЭ: 3 июля — география, литература, информатика 6 и 7 июля — русский язык 10 июля — профильная математика 13 июля — история, физика 16 июля — обществознание, химия 20 июля — биология, иностранный язык (письменный) 22 и 23 июля — иностранный язык (устная часть) Помимо этого, изменится и регламент проведения выпускных экзаменов.
Kazanfirst.ru 25 мая в 13:53
Кино
На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание
На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
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Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Общество
В России подписали закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
В РФ началась реформа ОСАГО: Путин утвердил поправки, которые определяют новый способ расчёта тарифов.
SpeedMe вчера в 04:56
Армия и оружие
Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российскую армию запланированы на 2021 год.
RT на русском 03:34
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Авто
Стоимость новой «Оки» для выпуска в 2020 году озвучили специалисты
Дни24 25 мая в 03:08
Шоу-бизнес
Водонаева назвала причину расставания Гагариной с мужем
Алена Водонаева, скандальная телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» прокомментировала предстоящий развод певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова.
Телеканал 360° 06:31
Шоу-бизнес
Возлюбленная Жигунова прокомментировала сходство с Заворотнюк
Пользователи Сети часто пишут Ворожбит в комментариях к ее фотографиям в Instagram, как она похожа на предыдущую даму сердца Жигунова — Заворотнюк.
Слово и Дело 03:10
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15