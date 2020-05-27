За прошедший апрель объем вкладов физических лиц в иностранной валюте уменьшился на $1,1 млрд, то есть на 1,2%. С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год. Наибольший отток средств произошел в марте.

Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле

Общество Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. 19

Шоу-бизнес Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка» Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы. 18

Авто На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений. 105

Происшествия В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы. 34

Общество Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. 116

Кино Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи Актера Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи из комиксов "Люди Икс", которого он никогда не играл в кино. 9

Экономика Сбербанк снизил ставку рефинансирования ипотеки Сбербанк уменьшил ставку рефинансирования ипотеки. Отныне перекредитоваться в банке можно под 8,5 процента годовых. 9

Общество Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете В клевете предпринимательницу обвинял Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве ее брата Виктора Батурина. 1

Общество В России у кошки выявили коронавирус Результаты теста на коронавирус показали положительный результат. Сейчас кошка находится на карантине по месту жительства владельца. 1,4K

Общество Рособрнадзор опубликовал обновленное расписание ЕГЭ Рособрнадзор опубликовал обновленное расписание ЕГЭ: 3 июля — география, литература, информатика 6 и 7 июля — русский язык 10 июля — профильная математика 13 июля — история, физика 16 июля — обществознание, химия 20 июля — биология, иностранный язык (письменный) 22 и 23 июля — иностранный язык (устная часть) Помимо этого, изменится и регламент проведения выпускных экзаменов. 7

Кино На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.

Происшествия В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек «Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС. 6

Шоу-бизнес Пригожин выступил против Шнурова Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег. 581

Шоу-бизнес Водонаева назвала причину расставания Гагариной с мужем Алена Водонаева, скандальная телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» прокомментировала предстоящий развод певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова.

Шоу-бизнес Возлюбленная Жигунова прокомментировала сходство с Заворотнюк Пользователи Сети часто пишут Ворожбит в комментариях к ее фотографиям в Instagram, как она похожа на предыдущую даму сердца Жигунова — Заворотнюк. 1