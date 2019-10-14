Экономика

РБКРБКРоссияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla

Россияне инвестируют в российское Наиболее широко представлены в портфелях инвесторов, которые могли бы попасть в "особо защищаемую категорию", российские госбумаги: различные выпуски облигаций федерального займа, а также суверенные долларовые евробонды "Россия-28" в сумме составляют от 10% и более вложений.
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Россияне не стали инвестировать в Google и Tesla

News.ru04:59

Исследование: особо защищаемые инвесторы и так вкладываются только в безопасные активы

Inc. Russia05:02

Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla

РБК01:00

Непрофессиональные инвесторы предпочитают вкладываться в безопасные активы

ГЛАС.RU03:17
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Армия и оружие

Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией

Телеканал 360° вчера в 17:10
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Политика

Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Газета.Ru 03:45
Здоровье

Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль

Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Известия 00:06
Политика

Евросоюз продлил санкции против России за инцидент в Солсбери

Совет Евросоюза до 16 октября 2020 года продлил санкции, введенные за применение и распространение химического оружия.
Коммерсантъ 03:29
Теннис

Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

РИА Новости 02:36
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Гаджеты

AMD выпустила чипсет B550A, но он не новый и не для людей

Пояснить, откуда взялся такой продукт и что значит буква «A» в названии чипсета B550A, решил глава технического маркетинга AMD, Роберт Халлок (Robert Hallock): «Это — версия старого PCIe Gen 3 чипсета Promontory-LP (т.е. X470, B450), выпущенная специально для использования в готовых системах».
3DNews 03:01
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность

Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.
Экспресс газета 03:49
Интернет

Разоблачен инструмент кибершпионажа за россиянами

Международная антивирусная компания ESET исследовала платформу Attor, которая как минимум с 2013 года шпионила за россиянами и жителями Восточной Европы.
Lenta.ru 05:02
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье.
RT на русском вчера в 02:05
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
Политика

В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове

Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Экономика

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020-2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
Общество

В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму

В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Шоу-бизнес

Леонид Закошанский стал отцом во второй раз

Ведущий телеканала НТВ Леонид Закошанский стал папой во второй раз. Об этом сам теледеятель рассказал в микроблоге в Instagram.
Телепрограмма 02:58
Здоровье

Врачи стоматологической поликлиники обратились к ярославцам

Отделение ортопедической стоматологии является единственным в Дзержинском районе, имеющим наибольшее количество жителей из всех районов города.
ЯрNews 03:14
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Кино

Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России

Life.ru вчера в 21:42
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика

Зеленский призвал украинцев «не делать картинку» для российского ТВ

Зеленский попросил граждан не поддаваться на провокации, чтобы "не создавать красивую картинку для российского телевидения".
РИА Новости 02:30
Кино

Роберт Дауни-младший сыграл нового доктора Дулиттла

Актуальные Новости 01:36
Футбол

Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Чемпионат вчера в 19:35
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика

Зеленский почтил память погибших в Донбассе военных

РИА Новости 03:46
Происшествия

Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии

В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.
РБК 04:30
Музыка

«Ленинград» дал прощальный концерт в Петербурге

Группировка «Ленинград» в минувшую субботу дала прощальный концерт в Петербурге. На него пришли более 67 тысяч зрителей.
Поребрик.Медиа 03:25
Общество

Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты

Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
РИА Новости 02:38
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