Экономика

РБКРБКРоссияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla

Бумаг, которые ЦБ считает излишне рискованными для россиян, в топ-25 их вложений оказалось всего несколько. Регулятор, который хочет усложнить доступ к активам зарубежных компаний, может исходить из политических соображений, говорят эксперты.
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Непрофессиональные инвесторы предпочитают вкладываться в безопасные активы

ГЛАС.RU03:17

Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla

РБК01:00

Инвестиции для начинающих: что поместить в пассивный портфель

Inc. Russiaвчера в 03:05
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Хоккей

Петр Чех дебютировал в хоккее с победы

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех успешно дебютировал в составе английского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс».
Спорт день за днем вчера в 16:51
Общество

Диетологи раскрыли секрет долголетия

Ferra вчера в 12:51
Политика

Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом

Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Армия и оружие

Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией

ТК Звезда вчера в 16:26
Происшествия

Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек

Утром в понедельник в Подмосковье электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Интерфакс 02:34
Происшествия

В Томске более 420 школьников эвакуировали из-за короткого замыкания

Короткое замыкание произошло в подвале школы №47 в Томске, эвакуированы 425 человек, никто не пострадал, сообщает МЧС РФ.
РИА Новости 00:48
Здоровье

Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России

Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.
Известия вчера в 19:18
Шоу-бизнес

Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Виторган-младший, в свою очередь, заявил, что не собирается комментировать прошедшее торжество.
Дни.ру 12 октября в 05:04
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Политика

В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон уволила свою помощницу после ее свадьбы

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон уволила свою помощницу без объяснения причин.
Народные новости вчера в 09:12
Армия и оружие

Путин оценил вероятность начала холодной войны

В Госдуме признались, что России нужен сильный союзник в лице Германии Отвечая на вопрос, сможет ли новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны, Путин заявил, что не хотел бы подобного развития событий.
Национальная служба новостей вчера в 07:40
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Интерфакс 02:06
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Музыка

Группа «Кино» даст новые концерты спустя 30 лет

Группа «Кино» проведет новые концерты в 2020 году, они состоятся в Санкт-Петербурге и Москве, соответствующий анонс появился на YouTube.
Sibnet Новости 12 октября в 06:13
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Политика

Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
РИА Новости вчера в 15:12
Происшествия

Задержан активист, которого СМИ называли «организатором массовых беспорядков» 27 июля

В Москве задержали активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл «организатором массовых беспорядков» в Москве 27 июля.
Коммерсантъ 02:12
Общество

Переход на цифровое вещание завершился в России

Газета.Ru вчера в 22:47
Политика

В Киеве признались, что на восстановление Донбасса нет денег

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что в бюджете нет денег на восстановление Донбасса.
URA.Ru 12 октября в 16:32
Кино

Россияне выложили за «Джокера» более миллиарда рублей

Телепрограмма 12 октября в 01:33
Общество

Названы самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Российские школьники чаще всего допускают ошибки в написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 02:45
Футбол

Кипр — Россия 0:5

Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
Ридус вчера в 13:53
Единоборства

Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

REGNUM вчера в 07:52
Политика

Бизнесмен Евгений Пригожин мог разбиться в авиакатастрофе в ДР Конго

Как стало известно интернет-порталу Readovka.ru от источников, имеющих отношение к ЧВК "Вагнера", Евгений Викторович Пригожин находился на борту самолета АН-72, потерпевшего крушение 11 октября.
Readovka.ru вчера в 12:46
Здоровье

Жители Новоалтайска вышли на митинг против закрытия роддома

По сообщению местных СМИ, которые ссылаются на Telegram-канал «Алтайские крайности», в Новоалтайске прошел митинг КПРФ за сохранение роддома.
ФедералПресс 00:20
Единоборства

Нурмагомедов может сразиться с Фергюсоном весной 2020 года

News.ru 12 октября в 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
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