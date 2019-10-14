Экономика
РБКРоссияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
Бумаг, которые ЦБ считает излишне рискованными для россиян, в топ-25 их вложений оказалось всего несколько. Регулятор, который хочет усложнить доступ к активам зарубежных компаний, может исходить из политических соображений, говорят эксперты.
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Хоккей
Петр Чех дебютировал в хоккее с победы
Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех успешно дебютировал в составе английского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс».
Спорт день за днем вчера в 16:51
Общество
Диетологи раскрыли секрет долголетия
Ferra вчера в 12:51
Политика
Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом
Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией
ТК Звезда вчера в 16:26
Происшествия
Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек
Утром в понедельник в Подмосковье электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Интерфакс 02:34
Происшествия
В Томске более 420 школьников эвакуировали из-за короткого замыкания
Короткое замыкание произошло в подвале школы №47 в Томске, эвакуированы 425 человек, никто не пострадал, сообщает МЧС РФ.
РИА Новости 00:48
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России
Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.
Известия вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Виторган-младший, в свою очередь, заявил, что не собирается комментировать прошедшее торжество.
Дни.ру 12 октября в 05:04
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Политика
В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон уволила свою помощницу после ее свадьбы
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон уволила свою помощницу без объяснения причин.
Народные новости вчера в 09:12
Армия и оружие
Путин оценил вероятность начала холодной войны
В Госдуме признались, что России нужен сильный союзник в лице Германии Отвечая на вопрос, сможет ли новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны, Путин заявил, что не хотел бы подобного развития событий.
Национальная служба новостей вчера в 07:40
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России
Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Интерфакс 02:06
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Музыка
Группа «Кино» даст новые концерты спустя 30 лет
Группа «Кино» проведет новые концерты в 2020 году, они состоятся в Санкт-Петербурге и Москве, соответствующий анонс появился на YouTube.
Sibnet Новости 12 октября в 06:13
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Политика
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
РИА Новости вчера в 15:12
Происшествия
Задержан активист, которого СМИ называли «организатором массовых беспорядков» 27 июля
В Москве задержали активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл «организатором массовых беспорядков» в Москве 27 июля.
Коммерсантъ 02:12
Общество
Переход на цифровое вещание завершился в России
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика
В Киеве признались, что на восстановление Донбасса нет денег
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что в бюджете нет денег на восстановление Донбасса.
URA.Ru 12 октября в 16:32
Кино
Россияне выложили за «Джокера» более миллиарда рублей
Телепрограмма 12 октября в 01:33
Общество
Названы самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку
Российские школьники чаще всего допускают ошибки в написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 02:45
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
Ридус вчера в 13:53
Единоборства
Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
REGNUM вчера в 07:52
Политика
Бизнесмен Евгений Пригожин мог разбиться в авиакатастрофе в ДР Конго
Как стало известно интернет-порталу Readovka.ru от источников, имеющих отношение к ЧВК "Вагнера", Евгений Викторович Пригожин находился на борту самолета АН-72, потерпевшего крушение 11 октября.
Readovka.ru вчера в 12:46
Здоровье
Жители Новоалтайска вышли на митинг против закрытия роддома
По сообщению местных СМИ, которые ссылаются на Telegram-канал «Алтайские крайности», в Новоалтайске прошел митинг КПРФ за сохранение роддома.
ФедералПресс 00:20
Единоборства
Нурмагомедов может сразиться с Фергюсоном весной 2020 года
News.ru 12 октября в 12:55