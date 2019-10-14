Экономика
РБКРоссияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
Бумаг, которые ЦБ считает излишне рискованными для россиян, в топ-25 их вложений оказалось всего несколько. Регулятор, который хочет усложнить доступ к активам зарубежных компаний, может исходить из политических соображений, говорят эксперты.
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Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
Известия вчера в 20:53
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 12 октября в 15:59
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Армия и оружие
Пентагон заявил о попавших в ловушку американских войсках в Сирии
Военные США, находящиеся в Сирии, оказались зажаты между турецкими войсками, ведущими операцию против курдских организаций, и сирийской армией, заявил глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.
РБК 02:01
Музыка
Цой жив. Группа «Кино» даст два концерта спустя 30 лет
МОСКВА, 12 октября/ Радио Sputnik.Участники советской рок-группы группы "Кино" снова выйдут на сцену и дадут два концерта в Москве и Санкт-Петербурге спустя 30 лет, сообщает телеканал "360".
Радио Sputnik 12 октября в 07:09
Гаджеты
AMD выпустила чипсет B550A, но он не новый и не для людей
Пояснить, откуда взялся такой продукт и что значит буква «A» в названии чипсета B550A, решил глава технического маркетинга AMD, Роберт Халлок (Robert Hallock): «Это — версия старого PCIe Gen 3 чипсета Promontory-LP (т.е. X470, B450), выпущенная специально для использования в готовых системах».
3DNews 03:01
Армия и оружие
Путин заявил об уникальности российского гиперзвукового оружия
REGNUM вчера в 10:43
Политика
В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском вчера в 02:05
Происшествия
Украинского актера в Польше избил работодатель
Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.
Известия вчера в 21:07
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Футбол
Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020
В матче 8-го тура группы I отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная России обыграла команду Кипра со счетом 5:0 и завоевала путевку в финальную стадию турнира.
Газета.Ru 03:23
Футбол
«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ
Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.
Вести.Ru 00:35
Гаджеты
Samsung выпустит недорогой смартфон, местами превосходящий Galaxy S10
Ferra 12 октября в 11:09
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России
Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.
Известия вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Поклонники уверены, что молодая жена Игоря Николаева снова беременна
Именно поэтому фанаты постоянно пытаются найти намеки на то, что певица снова находится в интересном положении.
Woman.ru вчера в 04:07
Энергетика
ЛУКОЙЛ назвал условие для участия в проектах на шельфе в Арктике
Компания не называла сумму потенциальных инвестиций, поскольку пока информации об условиях либерализации доступа к шельфу недостаточно.
РБК 03:27
Армия и оружие
США не успели перевести около 50 опасных боевиков ИГ из Сирии
США из-за контртеррористической операции Турции на севере Сирии не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Политическая Экспертиза 02:52
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Происшествия
Задержан активист, которого СМИ называли организатором массовых беспорядков 27 июля
В Москве задержали 19-летнего активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл организатором массовых беспорядков в Москве 27 июля.
Коммерсантъ 02:12
Армия и оружие
Коренной перелом: курды заключили сделку с правительством Сирии
Курды пытались выяснить, смогут ли американцы защитить их или им нужно заключать договоры с правительством Башара Асада и Москвой.
Infox.ru 03:01
Футбол
Игнашевич — о заявлении фанатов «Торпедо»: в ЦСКА тоже высказывали претензии
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, как относится к претензиям со стороны болельщиков клуба.
Чемпионат 01:45
Общество
Лавров рассказал о случайном поступлении в МГИМО
Министр объяснил, что поступил в МГИМО только потому, что экзамены там были на месяц раньше.
Говорит Москва 03:01
Экономика
Между Россией и Казахстаном обострился уголь
Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Волейбол
Мужская сборная России по волейболу уступила Аргентине на Кубке мира
Чемпионат вчера в 02:33