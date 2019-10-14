Экономика
РБКРоссияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
РБК изучил, в какие ценные бумаги предпочитают вкладывать деньги частные инвесторы с суммой на брокерском счете до 1,4 млн руб. Таких инвесторов подавляющее большинство, их долю среди клиентов брокеров специалисты Тинькофф Банка оценивали в 80%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Россияне инвестируют в российское Наиболее широко представлены в портфелях инвесторов, которые могли бы попасть в "особо защищаемую категорию", российские госбумаги: различные выпуски облигаций федерального займа, а также суверенные долларовые евробонды "Россия-28" в сумме составляют от 10% и более вложений.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
RT на русском 05:47
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в подконтрольный курдам город Табка
Сирийская армия заняла город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
KM.ru 03:20
Футбол
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: только Ибрагимович может спасти нас в этом сезоне
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Клейтон Блэкмор выразил мнение, что клубу необходимо вернуть нападающего Златана Ибрагимовича из «Лос-Анджелес Гэлакси».
Чемпионат 06:02
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Финансы
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Киберспорт
Утечка: в сеть попали новые изображение Warcraft III: Reforged
Первым доступ к файлам Warcraft III: Reforged получил датамайнер Мартин Бенджаминс.
REGNUM 04:59
Происшествия
Погиб Николай Булакин: мэр Абакана разбился в ДТП
По предварительной информации, мэр Абакана Николай Генрихович Булакин попал в аварию в районе поселка Топольки Минусинского района.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:05
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM вчера в 05:01
Наука
Как киты с помощью пузырей ловят добычу: видео
Специалисты засняли такое поведение китов с помощью дронов, а также с помощью камер и датчиков, размещенных на самих китах.
Популярная механика 06:20
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Московский Комсомолец 05:33
Происшествия
На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание
Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Экономика
Около Москвы нашли сотню домов на 200 миллиардов рублей
Всего около Москвы покупателям предлагается около 2,8 тысячи дорогих коттеджей, таунхаусов и участков.
Lenta.ru 06:18
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Общество
В Екатеринбурге подводят итоги опроса по выбору места для храма
В Екатеринбурге завершился опрос горожан по выбору места для строительства нового храма в честь святой Екатерины.
REGNUM вчера в 12:51
Экономика
Рынок робототехники в России вырастет до 17,5 млрд рублей
Рынок робототехники и сенсорики увеличится до 17,4 млрд рублей (на 7,4 млрд больше 2019 года).
Газета.Ru 04:04
Здоровье
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Армия и оружие
Украинские военные заявили о срыве разведения сил в Золотом
В украинском штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что ополченцы якобы сорвали процесс разведения сил и средств в Донбассе.
Украина.ру 03:54
Происшествия
Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции
Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.
Российская газета 01:42
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Политика
Сурков объявил путинизм идеологией повседневности
Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Lenta.ru 06:01