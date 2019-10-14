Экономика
РБКРоссияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
РБК изучил, в какие ценные бумаги предпочитают вкладывать деньги частные инвесторы с суммой на брокерском счете до 1,4 млн руб. Таких инвесторов подавляющее большинство, их долю среди клиентов брокеров специалисты Тинькофф Банка оценивали в 80%.
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Россияне инвестируют в российское Наиболее широко представлены в портфелях инвесторов, которые могли бы попасть в "особо защищаемую категорию", российские госбумаги: различные выпуски облигаций федерального займа, а также суверенные долларовые евробонды "Россия-28" в сумме составляют от 10% и более вложений.РБК01:00
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Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Газета.Ru 06:28
Экономика
Половину ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга выкупит арабская компания
Зарегистрированная в Абу-Даби (ОАЭ) инвестиционная компания Mubadala Investment Company договорилась с фондом под управлением Morgan Stanley о выкупе у последнего 49%-ной доли в компании, владеющей торгово-развлекательным комплексом «Галерея» на Лиговском проспекте Петербурга.
REGNUM 06:55
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Авто
Porsche Taycan получил версию 4S
Визуально Porsche Taycan 4S отличается новым передним бампером, иными порогами, переработанным задним диффузором, 19-дюймовыми колесными дисками и тормозными механизмами красного цвета с чугунными дисками.
Коммерсантъ 06:09
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
Политика
«Барселона» выступила в поддержку заключенных лидеров Каталонии
Футбольный клуб "Барселона" озвучил свою позицию относительно заключения девятерых лидеров Каталонии, которые были приговорены Верховным испанским судом к тюремным срокам от девяти до 13 лет.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
В коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили уход Юлии Михалковой, одной из главных звезд юмористического шоу.
ТК Звезда 12 октября в 11:50
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Здоровье
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.
ТАСС 06:52
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Авто
В России насчитали более 13 тысяч люксовых автомобилей
Tvoe-avto.com 06:33
Армия и оружие
Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории
Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости вчера в 13:35
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета вчера в 07:10
Футбол
УЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов 2020 года в свете ситуации с военной операцией Анкары в Сирии.
RT на русском 05:58
Армия и оружие
В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву».
RT на русском 05:19
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Политика
Песков заявил о важности опроса насчет постройки храма в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность проведения городского опроса в Екатеринбурге, в результате которого местные жители выбрали альтернативную площадку для строительства храма.
Известия 07:24
Происшествия
Пушкина предлагает обязать экс-заключённых представляться соседям
Семьи, в которых воспитываются дети-школьники, должны знать, что рядом с ними живёт экс-преступник, заявила депутат Госдумы Оксана Пушкина, комментируя требование матери убитой в Саратове 9-летней девочки за создание безопасного подхода к школе.
Парламентская газета 05:03
Происшествия
Пожар на станции метро «Выставочная» в Москве потушили
Возгорание в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филевской линии московского метрополитена удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:30
Авто
УАЗ поднял цены на весь модельный ряд
Ульяновский автозавод поднял цены на все свои внедорожники на 5 – 20 тыс. рублей в зависимости от модели.
Автоновости дня 03:34
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54