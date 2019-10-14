Экономика

РБКРБКРоссияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla

РБК изучил, в какие ценные бумаги предпочитают вкладывать деньги частные инвесторы с суммой на брокерском счете до 1,4 млн руб. Таких инвесторов подавляющее большинство, их долю среди клиентов брокеров специалисты Тинькофф Банка оценивали в 80%.
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с чего всё началось

Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla

Россияне инвестируют в российское Наиболее широко представлены в портфелях инвесторов, которые могли бы попасть в "особо защищаемую категорию", российские госбумаги: различные выпуски облигаций федерального займа, а также суверенные долларовые евробонды "Россия-28" в сумме составляют от 10% и более вложений.
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Исследование: особо защищаемые инвесторы и так вкладываются только в безопасные активы

Inc. Russia05:02

Непрофессиональные инвесторы предпочитают вкладываться в безопасные активы

ГЛАС.RU03:17
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Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Газета.Ru 06:28
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Половину ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга выкупит арабская компания

Зарегистрированная в Абу-Даби (ОАЭ) инвестиционная компания Mubadala Investment Company договорилась с фондом под управлением Morgan Stanley о выкупе у последнего 49%-ной доли в компании, владеющей торгово-развлекательным комплексом «Галерея» на Лиговском проспекте Петербурга.
REGNUM 06:55
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В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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Авто

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Визуально Porsche Taycan 4S отличается новым передним бампером, иными порогами, переработанным задним диффузором, 19-дюймовыми колесными дисками и тормозными механизмами красного цвета с чугунными дисками.
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Националисты в Киеве начали марш в честь УПА и против Зеленского

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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
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«Барселона» выступила в поддержку заключенных лидеров Каталонии

Футбольный клуб "Барселона" озвучил свою позицию относительно заключения девятерых лидеров Каталонии, которые были приговорены Верховным испанским судом к тюремным срокам от девяти до 13 лет.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
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Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

В коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили уход Юлии Михалковой, одной из главных звезд юмористического шоу.
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Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

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Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
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Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.
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Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
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Покойник развеселил родственников на своих похоронах

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Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
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Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

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УЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов 2020 года в свете ситуации с военной операцией Анкары в Сирии.
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В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву».
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Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
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Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
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Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Политика

Песков заявил о важности опроса насчет постройки храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность проведения городского опроса в Екатеринбурге, в результате которого местные жители выбрали альтернативную площадку для строительства храма.
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Пушкина предлагает обязать экс-заключённых представляться соседям

Семьи, в которых воспитываются дети-школьники, должны знать, что рядом с ними живёт экс-преступник, заявила депутат Госдумы Оксана Пушкина, комментируя требование матери убитой в Саратове 9-летней девочки за создание безопасного подхода к школе.
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Авто

УАЗ поднял цены на весь модельный ряд

Ульяновский автозавод поднял цены на все свои внедорожники на 5 – 20 тыс. рублей в зависимости от модели.
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Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
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