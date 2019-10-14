Россияне инвестируют в российское Наиболее широко представлены в портфелях инвесторов, которые могли бы попасть в "особо защищаемую категорию", российские госбумаги: различные выпуски облигаций федерального займа, а также суверенные долларовые евробонды "Россия-28" в сумме составляют от 10% и более вложений.

с чего всё началось

Наиболее широко представлены в портфелях инвесторов, которые могли бы попасть в «особо защищаемую категорию», российские госбумаги: различные выпуски облигаций федерального займа, а также суверенные долларовые евробонды «Россия-28» в сумме составляют от 10% и более вложений.

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