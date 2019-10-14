Экономика
РБКРоссияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
Наиболее широко представлены в портфелях инвесторов, которые могли бы попасть в «особо защищаемую категорию», российские госбумаги: различные выпуски облигаций федерального займа, а также суверенные долларовые евробонды «Россия-28» в сумме составляют от 10% и более вложений.
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Россияне инвестируют в российское Наиболее широко представлены в портфелях инвесторов, которые могли бы попасть в "особо защищаемую категорию", российские госбумаги: различные выпуски облигаций федерального займа, а также суверенные долларовые евробонды "Россия-28" в сумме составляют от 10% и более вложений.РБК01:00
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Здоровье
Медведев расширил список жизненно важных лекарств
Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Российская газета 07:50
Политика
«Оппозиционная платформа» потребовала отставки премьера Украины
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленной отставки премьера Украины Алексея Гончарука из-за того, что он посетил мероприятие, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
РИА Новости 06:52
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Общество
Льготную ипотеку в России задумали расширить
Программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми действует в России с начала 2019 года.
Lenta.ru 09:10
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Экономика
В Минэнерго отметили улучшение качества топлива на АЗС
Несоответствие стандартам качества топлива было выявлено на семи АЗС.
Будущее России. Национальные проекты 05:15
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Армия и оружие
В Люксембурге заявили, что боевики ИГ в Сирии несут угрозу Европе
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что оказавшиеся на свободе в Сирии боевики террористической организации «Исламское государство»* несут угрозу не только ближневосточному региону, но и всей Европе.
RT на русском 09:31
Политика
Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.
RT на русском 06:37
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Ридус вчера в 13:53
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.
RT на русском 08:01
Происшествия
Двое подозреваемых по делу о беспорядках 27 июля в Москве скрылись
В конце сентября Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции ещё одному фигуранту уголовного дела о беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве — Эдуарду Малышевскому.
RT на русском 08:24
Гаджеты
Samsung выпустила бета-версию Android 10 для смартфонов Galaxy S10
Компания Samsung выпустила бета-версию операционной системы Android 10 для смартфонов линейки Galaxy S10.
REGNUM 06:58
Происшествия
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за отказа двигателя
В аэропорту Шереметьево после отказа двигателя экстренно приземлился самолет Airbus A321, сообщает ТАСС.
Российская газета 09:03
Авто
Lada Largus получил двойной багажник
Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.
Актуальные Новости 05:01
Политика
ФК «Барселона» поддержал осужденных политиков Каталонии
Футбольный клуб «Барселона» выступил в поддержку каталонских политиков, которых приговорили к тюремным срокам за причастность к организации референдума о независимости региона 2017 года.
Известия 08:46
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
Авто
Toyota рассекретила водородный седан Mirai
Приобрести Toyota Mirai можно будет в Японии, Европе и США, сообщает Autonews.ru.
KM.ru 05:15
Армия и оружие
Кремль оценил возможность военного конфликта России и Турции в Сирии
В Кремле выразили уверенность в том, что военная операция Турции против курдов в Сирии "Источник мира" не станет причиной конфликта между Москвой и Анкарой.
Газета.Ru 09:18
Армия и оружие
Сирийская армия начала переброску на курдские территории
Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на два источника из числа должностных лиц Соединенных Штатов, из-за военной операции Турции на севере Сирии США упустили около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из тюрем, которые находились под охраной курдских формирований в составе коалиции СДС.
Газета.Ru 03:05
Политика
Стало известно, за что Россию не любят в мире
В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.
РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится на грани комы
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в состоянии сопора, о чем сегодня сообщил телеграм-канал Mash.
LentaChel.ru 11 октября в 14:25
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу
Вести.Ru 08:45
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском 12 октября в 17:37
Армия и оружие
В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет
RT на русском 05:19
Политика
Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство
На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.
МР7.ру 01:27