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Известия
Известия

Россияне рассказали о сохранении «карантинных» зарплат

Большинство россиян, которым снизили зарплату из-за пандемии, продолжают работать по пониженной ставке.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Опрос: большинство россиян работает по сниженной ставке из-за карантина

Большинство россиян продолжает работать по сниженной ставке, введенной из-за карантина. Об этом сообщается в исследовании сервиса Работа.ру. По данным опроса 3900 респондентов, 81% опрошенных, которым снизили зарплату из-за пандемии, отметили, что и сейчас продолжают работать по сниженной ставке.
ТАСС01:02
Подробнее о событии
Lenta.ru

Подсчитано число россиян с заниженной зарплатой

Lenta.ru05:05
Говорит Москва

В Госдуме отреагировали на данные о снижении зарплатных ставок россиян: из любого кризиса есть выход

Говорит Москва05:09
РБК

Опрос показал долю работающих по сниженной ставке из-за кризиса россиян

РБК23:10
Известия

Россияне рассказали о сохранении «карантинных» зарплат

Известия01:48
Московский Комсомолец

Большинству россиян сократили зарплату из-за коронавируса

Московский Комсомолец01:14
ТАСС

Опрос: большинство россиян работает по сниженной ставке из-за карантина

ТАСС01:02
Комсомольская правда

Экономист рассказал про будущее удаленки в России

Комсомольская правда03:50

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Коммерсантъ04:24
1,1K

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
1,1K

Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

Вашингтон предлагает России продлить срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений минимум на пять лет, чтобы выработать новый многосторонний документ как можно быстрее.
ToDay News Ufa05:43
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Фильм-катастрофа «Огонь» с Хабенским в главной роли выйдет в декабре

Кинокомпания «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино представляет первый трейлер экшн-катастрофы «Огонь» с Константином Хабенским в главной роли, сообщает пресс-служба организации.
Аргументы и Факты06:08
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Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Андрей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет.
Газета.Ru05:40
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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Танины из состава хурмы могут снижать контагиозность коронавируса

Сотрудники медицинского университета Нара в ходе экспериментов установили, что дубильные вещества в составе хурмы препятствуют контагиозности, то есть способности передаваться от зараженных организмов к здоровым.
Evo-rus.com05:22
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Камерунец Ондуа может получить вызов в сборную России

Камерунский хавбек «Серветта» Гаэль Ондуа сообщил, что может стать футболистом национальной команды России.В частности, он отметил, что будет рад выступать за сборную Камеруна, однако он сейчас больше поддерживается связь с наставником российской сборной Станиславом Черчесовым.
Vprognoze.ruвчера в 06:46
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